Magda Gessler od lat jest niekwestionowaną ikoną polskiej gastronomii. Znana z "Kuchennych rewolucji" i "MasterChefa" restauratorka z powodzeniem zarządza różnymi lokalami. Nic więc dziwnego, że zna wiele kulinarnych trików, które potrafią wydobyć głębię smaku z najprostszych dań. W jednym z odcinków programu "Magda gotuje internet" gospodyni zaprosiła do kuchni legendę polskiego kina, Grażynę Szapołowską. Panie wspólnie przygotowały mizerię. Okazało się, że Magda Gessler ma nietypowy sposób na jej doprawienie. Dodaje odrobinę octu. "Mizeria musi być kwaśna! (...) Po co cytryny? Nie znoszę cytryny do sałat, wolę ocet" - mówiła. Znany kucharz to skomentował.

Kucharz z Telewizji Polskiej ocenił przepis Magdy Gessler na mizerię.

Internauci byli zaskoczeni dodawaniem octu do mizerii. W mediach społecznościowych wyrazili swoje zdanie. Opinie były podzielone. "W życiu żaden ocet. Tylko kwaśna śmietana!", "Ocet do mizerii? A po co? Ale pani Gessler musi na swoim postawić...", "Do niczego nie dodaję octu, ewentualnie cytryny. Co ona wygaduje? To co, że ona lubi ocet? To nie świadczy o tym, że my musimy go lać do wszystkiego", "Każdy je, jak lubi. U mnie w domu mizeria była bez octu. Sól, pieprz i kwaśna śmietana" -pisali w sieci. Specjalnie dla Plotka to działanie skomentował Jakub Steuermark, kucharz znany z "Pytania na śniadanie". "To idealne rozwiązanie! Mizeria jest polskim daniem i musi zostać lekko zakwaszona. Ocet jest idealnym rozwiązaniem. Pięknie paruje się ze świeżością ogórka i na pewno wymaga odrobinę cukru. Jesteśmy z panią Magdą w tej samej drużynie" - przekazał nam.

Jak mizerię z octem ocenia zwyciężczyni "MasterChefa"? Wszystko jasne

Julia Cichocka był zwyciężczynią 13. edycji "MasterChefa". Uczestniczka również skomentowała dla nas wybór Magdy Gessler. Stwierdziła, że dodanie octu może być dobrym wyborem. "Myślę, że dodatkowa kwasowość może pozytywnie podkręcić smak śmietany. Ja lubię np. dodać odrobinę soku z cytryny" - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Magda Gessler kończy 72 lata. Wiemy, jak będzie obchodziła urodziny. To na nią czeka

