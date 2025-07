Po dwóch tygodniach rywalizacji zmagania w Wimbledonie dobiegły końca. W rozgrywkach kobiet zwyciężyła Iga Świątek, która w wielkim finale pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą. Sporo emocji dostarczył również finał mężczyzn. Po nieco ponad trzech godzinach gry Jannik Sinner pokonał Carlosa Alcaraza. Po ceremonii wręczenia nagród odbył się tradycyjny bal mistrzów, na którym najważniejszymi gośćmi byli Świątek i Sinner.

Iga Świątek w kreacji za 8,5 tys. złotych. Ekspertka wydała werdykt

Polka postawiła na długą, efektowną sukienkę od Stelli McCartney w kolorze "pearl blue". Model ten dostępny jest na stronie projektantki w cenie 1999 euro, czyli ok. 8535 zł. - Pozornie prosty, w rzeczywistości był symfonią detali: miękka linia ramienia opadająca w efektowne, skrzydlate drapowanie, które układało się jak mgiełka wokół sylwetki. Zamiast krzykliwego błysku - szlachetna satyna, która pod scenicznym światłem balowej sali odbijała subtelny połysk, jakby sama suknia grała serenadę dla pucharu, który Iga przytuliła dzień wcześniej - zauważyła w rozmowie z Plotkiem

Ewa Rubasińska-Ianiro. Stylizację dopełniła minimalistyczna biżuteria. Obojętnie nie można było przejść również obok eleganckich i - co warto podkreślić - płaskich butów. - Na balu pełnym wysokich obcasów i sztywnej etykiety, Świątek postawiła na wygodę bez rezygnowania z klasy. To się nazywa mistrzostwo - i to podwójne - dodała stylistka.

Ewa Rubasińska-Ianiro zwróciła także uwagę na wymowną symbolikę tej skromnej kreacji. - Bal Champions’ Ball rządzi się własnym dress codem - pełnym podtekstów, tradycji i subtelnych gestów w stronę historii. Iga nie musiała sięgać po pióra, tren czy gorset - jej suknia przemawiała językiem dyskretnego luksusu, zrozumiałym tylko dla tych, którzy wiedzą, że siła nie krzyczy. Zachowała klasę pierwszej damy kortu. Zamiast krzyczeć strojem, opowiada nim własną historię - o sile, spokoju i wygranym marzeniu. - podsumowała. Kreację Świątek znajdziecie poniżej.

Iga Świątek oczarowała również fanów. "Suknia nie z tej ziemi"

Pod zdjęciami z balu zaroiło się od komentarzy. Internauci jednogłośnie przyznali, że Iga wyglądała zjawiskowo. "Iga poza skalą. Wyglądała obłędnie. Przepiękna suknia", "Suknia nie z tej ziemi. Podkreśliła jej delikatną urodę". "Iga wyglądała przepięknie", "Nie spodziewałam się takiego wyboru, ale wyglądała naprawdę spektakularnie" - pisali zachwyceni. A co wy myślicie o sukience Igi? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.