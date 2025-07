Ostatnio w mediach jest głośno o Julii von Stein. 29-letnia celebrytka zdecydowała się na lifting twarzy i chętnie chwali się w sieci efektami po zabiegu. - Kochani, jest dzisiaj ósmy dzień po operacji, pokazuję się - zaczęła. - Siniaczków jest pełno, lewe oczko mam trochę opuchnięte, ale jest w porządku - opowiadała. A co o liftingu twarzy w tak młodym wieku sądzi Krzysztof Gojdź? Lekarz specjalizujący się w medycynie estetycznej ma na ten temat jasne zdanie.

Krzysztof Gojdź o liftingu twarzy w młodym wieku. Nazwał go "nieporozumieniem"

Jak zauważył Krzysztof Gojdź, coraz więcej młodych osób ingeruje w urodę. - Niestety, coraz młodsze osoby zaczynają swoją przygodę z medycyną estetyczną czy nawet chirurgią plastyczną. Chcą poprawiać bardzo często swoje naturalne piękno i młodość - zaczął. Według specjalisty 29 lat to zdecydowanie za wcześnie na wykonywanie zabiegu, na który zdecydowała się Julia von Stein. - Lifting twarzy w wieku dwudziestu paru lub trzydziestu paru lat jest nieporozumieniem. W tym wieku nie ma co liftingować. Skóra twarzy jest naturalnie napięta, nie ma tzw. chomiczków (obwisów skóry), chyba że powstały z utraty masy ciała - dodał. - Lifting to jest już poważny zabieg, który można wykonać po 45., 50. roku życia - powiedział. Gojdź zwrócił się do młodych osób. - Cieszmy się młodością i swoją urodą. Nie naśladujmy celebrytek z Instagrama i ich zdjęć z użyciem licznych filtrów - przekazał nam.

Krzysztof Gojdź o zabiegach w Turcji. "Przeszczep włosów jak najbardziej, ale..."

Jak przekazał Krzysztof Gojdź, po 43. roku życia nasza twarz bardzo się zmienia. Jest to m.in. spowodowane tym, że skóra przestaje produkować kolagen. "Czasami zabiegi medycyny estetycznej nie wystarczają i tu jest czas na chirurgię plastyczną" - powiedział Gojdź. Specjalista sam zdecydował się na pewien zabieg. Apeluje, aby wybierać sprawdzonych lekarzy oraz polecane miejsca. "Sam osobiście zdecydowałem się na deep plane lifting, który wykona najlepszy chirurg plastyczny w Polsce, dr n. med. Piotr Osuch, wykonujący metodą lekarzy z Hollywood i Nowego Jorku. Ważny jest wybór lekarza i techniki. Na pewno nie zdecydowałbym się na operację w Turcji. Przeszczep włosów jak najbardziej, ale twarz nie" - powiedział.