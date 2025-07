11 lipca obchodzimy Światowy Dzień Kebaba, który z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność, zarówno wśród miłośników klasycznego street foodu, jak i osób poszukujących zdrowszych alternatyw. Choć kebab kojarzy się głównie z szybkim, kalorycznym daniem, coraz częściej pojawia się w wersjach fit, z grillowanym mięsem, warzywami i lekkimi sosami. Z okazji tego wyjątkowego święta postanowiliśmy porozmawiać z Ewą Chodakowską - trenerką fitness i promotorką zdrowego trybu życia. Czy jej zdaniem Polacy powinni unikać tego dania?

Ewa Chodakowska ma swoje zdanie na temat kebabów. Niektórzy będą zaskoczeni

Chodakowska już na wstępie zaznaczyła, że sama jest zwolenniczką tego, żeby regularnie sprawiać sobie różne przyjemności kulinarne i nie patrzeć wtedy na kalorie. - Raz w tygodniu jest to wskazane. Więc jeśli dziś jest Dzień Kebaba, to z przyjemnością, niech wszyscy tego kebaba zjedzą bez wyrzutów sumienia - przyznała. Dla tych, którzy nawet w tym dniu szukają jakiejś lżejszej wersji, zaproponowała kilka modyfikacji. - Niech to pieczywo będzie ciemne, niech warzywa będą świeże. Niech mięso będzie dobrej jakości i niech zamiast majonezu będzie oliwa z oliwek - zdradziła, dodając ze śmiechem, że zdrowsza wersja z pewnością nie będzie cieszyć tak bardzo tych, którzy kochają tradycyjne kebaby. - Dajmy im tę przestrzeń dzisiaj na kebaba - podsumowała w rozmowie z Plotkiem.

Ewa Chodakowska zdradza, co można włożyć do kebaba zamiast mięsa

Coraz większą popularnością wśród Polaków cieszą się również kebaby vege. Zapytaliśmy Chodakowską, czy zdarzało jej się w przeszłości sięgać po takie wersje. - Nie próbowałam opcji vege jeśli chodzi o kebaba. Jeżeli mówimy o kebabie, to niech to będzie prawdziwy kebab. Oczywiście, że wersje vege są idealne dla takich osób, które nie jedzą mięsa i które szukają takich rozwiązań - tłumaczyła. Na koniec dodała, co jej zdaniem dobrze by się sprawdziło w takiej opcji. - Myślę, że jakieś vege mięso z soczewicy albo tofu. Zależy, co komu w duszy gra - skwitowała. A wy świętujecie Dzień Kebaba? Dajcie znać w naszej sondzie na końcu artykułu.