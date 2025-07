Marta Nawrocka od miesięcy znajduje się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Jako przyszła pierwsza dama wzbudza coraz większe emocje - wyborcy uważnie śledzą każdy jej krok, gest, a nawet detale dotyczące codziennego życia. Nic więc dziwnego, że niedawne kadry z rodzinnego wyjazdu w Bieszczady momentalnie przyciągnęły uwagę internautów. Tym razem ekspert przyjrzał się stylizacji paznokci żony Karola Nawrockiego. Co zauważył? Szczegóły zdradzamy poniżej.

Marta Nawrocka postawiła na nietypowy manicure. Ekspert nie pozostawia złudzeń: Dalekie od elegancji i klasyki

W rozmowie z Plotkiem Michał Musiał - stylista i ekspert modowy - zdradził, na jaką stylizację paznokci zdecydowała się przyszła pierwsza dama. - W tym przypadku mamy do czynienia z frenchem, lecz nie jest to jego klasyczna forma - zdradził Musiał. - Nawrocka zdecydowała się na kolorowe końcówki paznokci i dość mocno kryjący, różowy kolor na długości płytki - dodał. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z trendem, który obecnie króluje w świecie manicure? - Tego typu rozwiązanie jest dość często spotykane, jednak dalekie jest ono od ponadczasowej elegancji i klasyki - stwierdził, a następnie zasugerował, w jakim wydaniu Marta Nawrocka wypadłaby lepiej. - Zdecydowanie lepszą opcją byłby wybór minimalistycznych, białych końcówek i nieco mniej kryjącej bazy. Mimo zachowawczego wydźwięku byłoby o wiele bardziej stylowo - podsumował Michał Musiał.

Marta Nawrocka pokazała wakacyjne kadry z córką. Internauci zachwyceni

8 lipca Marta Nawrocka podzieliła się na Instagramie zdjęciami z wakacji, które spędza z siedmioletnią córką Kasią. W opisie posta żona Karola Nawrockiego podkreśliła urok miejsca, w którym aktualnie się znajduje. "Tu czas płynie wolniej. Polska jest najpiękniejsza!" - czytamy. Na fotografiach widać, jak spacerują razem po górskich ścieżkach i zbierają kwiaty. Internauci nie kryli zachwytu - zarówno nad krajobrazem, jak i nad rodzinną atmosferą zdjęć. "Nasza Polska jest piękna. Udanego wypoczynku", "Pozdrawiam Kasię i całą rodzinkę", "Bieszczady najpiękniejsze" - pisali internauci.