Magda Gessler szturmem podbiła show-biznes. Widzowie pokochali ją w "Kuchennych rewolucjach" za bezkompromisowość i brutalną szczerość. Cenią również jej odważne komentarze w kolejnych sezonach "MasterChefa". Celebrytka stworzyła też rozpoznawalną markę w mediach społecznościowych, gdzie jej komentarze z rozsyłanymi "besosami" stały się już hitem. 10 lipca gwiazda TVN-u obchodzi 72. urodziny. Wiemy, jak je spędzi.

Magda Gessler świętuje 72. urodziny. Tak sobie je zaplanowała

Magda Gessler jest wulkanem energii i wszędzie jej pełno. Swoje urodziny, jak podaje nasz informator, ma zamiar spędzić jednak bardzo spokojnie. Restauratorka w tym roku stawia na czas spędzony z bliskimi, zwłaszcza z ukochanym Waldemarem Kozerawskim, który na co dzień mieszka w Kanadzie.

Magda swoje urodziny spędza z ukochanym Waldkiem. W tym roku postanowili spędzić ten dzień w spokojnym, pięknym miejscu za granicą. Będą świętować we dwoje. A po powrocie na pewno czeka ją wspaniałe, urodzinowe spotkanie z rodziną - tatą, dziećmi i wnukami

- mówi nam nasz informator, osoba z otoczenia Gessler. Redakcja Plotka ze swojej strony życzy restauratorce udanego świętowania, a z okazji urodzin wszystkiego, co najlepsze. Sto lat i kolejnych szalonych oraz kolorowych przygód!

Magda Gessler o związku na odległość. Tak sobie radzą z ukochanym

Waldemar Kozerawski to lekarz medycyny estetycznej, który prowadzi klinikę w Toronto, z kolei Magda Gessler robi karierę w Polsce. Zakochani zdecydowali się więc na związek na odległość. Zapytaliśmy niedawno Magdę Gessler, jak radzi sobie z takim modelem związku. - Nie jest to proste, ale dajemy radę po 25 latach - zaczęła gwiazda "Kuchennych rewolucji". Zakochani często rozmawiają ze sobą przez telefon. - Kładę się spać o czwartej rano, bo on mieszka w Kanadzie - zaznaczyła. - Dzwonisz, kiedy kończysz pracę, on też pracuje. U niego są dwumetrowe śniegi, a u mnie 25 stopni - dodała.