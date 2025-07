9 lipca na profilu Karola Nawrockiego pojawiło się zdjęcie, na którym prezydent elekt został uchwycony podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Finlandii. "Bardzo dziękuję panu Alexandrowi Stubbowi za złożone mi gratulacje z okazji wyboru na urząd prezydenta RP i dobrą rozmowę" - zaczął wpis Nawrocki. Politycy rozmawiali o architekturze bezpieczeństwa, współpracy sojuszniczej w ramach struktur NATO, polityce wschodniej i relacjach transatlantyckich, a także współdziałaniu w regionie Morza Bałtyckiego. "Pan Prezydent zaprosił mnie do złożenia wizyty w Finlandii. Mam nadzieję, że Alexander Stubb odwiedzi Polskę w najbliższym czasie. Dobra współpraca to gwarancja bezpiecznej przyszłości!" - podsumował prezydent elekt. Internauci zwrócili uwagę w komentarzach na mocne spojrzenie Nawrockiego. Co może się pod nim kryć? I co jeszcze przyciągnęło uwagę eksperta?

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Nawrocki odebrał uchwałę o wyborze prezydenta. "Będę burzyć mury nienawiści"

Karol Nawrocki rozumie siłę przekazów niewerbalnych. Zadbano o najmniejszy szczegół

Maurycy Seweryn, autor książki "Mowa ciała mówcy", już na wstępie podkreślił, że sztaby wyborcze, biura prasowe, a nawet i sami politycy starają się dobierać zdjęcia do przekazu werbalnego, jaki udostępniają w mediach społecznościowych. Mają być one wymowniejszym przekazem niż sama treść danego wpisu. Nie inaczej było w przypadku najnowszego ujęcia z Karolem Nawrockim. Zdjęcie, które opublikował prezydent elekt, odnosi się do rozmowy z najbliższym sąsiadem Rosji. Ekspert zwraca uwagę, że Finlandia to jedno z państw, które obok Polski często wymieniane jest w kontekście rosnących napięć geopolitycznych w regionie. Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji, zarówno Polska, jak i Finlandia mają wspólny interes w budowaniu silnego partnerstwa.

Na opublikowanym kadrze widzimy Nawrockiego na tylnym siedzeniu samochodu, z bardzo szeroko rozłożonymi ramionami. - Tylne siedzenie po prawej stronie, które zarezerwowane jest dla osób bardzo ważnych, ma podkreślać, że zajmuje ważną pozycję i jest osobą wożoną, czyli istotną - zauważa Maurycy Seweryn. - Rozłożenie ramion świadczy o tym, że pan prezydent elekt czuje się bardzo pewny siebie. Trzymany telefon jest potwierdzeniem, że odbywała się rozmowa. Pas bezpieczeństwa podkreśla - to jest ważny szczegół - że Nawrocki ceni bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo podczas jazdy oraz co istotne w odniesieniu do ostatnich wydarzeń z kampanii wyborczej, dba o przestrzeganie prawa, w tym przypadku prawa drogowego - tłumaczył. To jednak nie wszystko.

Karol Nawrocki z przeszywającym spojrzeniem. Co chciał nim przekazać?

Najistotniejszym elementem według Maurycego Seweryna jest bez dwóch zdań silna mimika twarzy. - Widać na niej również mocny zarost. Włosy na twarzy - niezależnie od ich długości, dodają mężczyźnie cech waleczności, siły, a nawet agresywności. Stonowana pozycja prawego ramienia służy wyłącznie do podtrzymywania telefonu, ale sam sposób trzymania telefonu jest dosyć nonszalancki, wygodny. Ma wskazywać na rozluźnienie. Mimika natomiast ma podkreślać powagę rozmowy. Niemal zimne spojrzenie może świadczyć również o wrogim nastawieniu wobec wspólnego przeciwnika, jakim jest Rosja - podsumował w rozmowie z Plotkiem.