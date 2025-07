Katarzyna Skrzynecka postanowiła zmienić kolor włosów na lato i pochwaliła się efektem na Instagramie. Aktorka poinformowała fanów, że sama zrobiła sobie koloryzację. Czy jednak wiążą się z tym jakieś zagrożenia dla kondycji włosów? O opinię na temat nowej fryzury Katarzyny Skrzyneckiej poprosiliśmy eksperta.

Skrzynecka zmieniła kolor włosów. Stylista sugeruje lepsze rozwiązanie

Na Instagramie Katarzyny Skrzyneckiej pojawiła się seria zdjęć, na których możemy dostrzec aktorkę w nowym, herbacianym odcieniu na włosach. Gwiazda pochwaliła się też, że sama dokonała zmiany. "Selfie w herbacianych włosach. I żadnych więcej filozoficznych treści. Przyzwyczajenia, które zostały, zapewne dla wielu z nas, po lockdownie, ułatwiają życie. Farba w domu, z pudełeczka. Ekonomicznie" - napisała Skrzynecka. Nowy kolor włosów Katarzyny Skrzyneckiej ocenił stylista fryzur, Michał Musiał. - Kolor, który wybrała dla siebie Katarzyna Skrzynecka sam w sobie nie jest zły - dobrze współgra z jej urodą, lecz brakuje w nim choć odrobiny trójwymiarowości i naturalności. Dobrym rozwiązaniem byłoby wplecenie w całość subtelnych, bardzo cienkich refleksów - stwierdził ekspert.

Farbowanie włosów w domu? Ekspert przestrzega. "To, co znajduje się w pudełku..."

Michał Musiał podkreślił też Plotkowi, że wykonywanie koloryzacji w domu, na własną rękę, może się źle skończyć. - Domowe koloryzacje nigdy nie są dobrym rozwiązaniem. To, co znajduje się w pudełku, w 90 proc. nie jest dostosowane do potrzeb włosa i często jest bardzo rozbieżne z tym, jaki efekt chce się uzyskać. Ogromną rolę w przypadku koloryzacji odgrywa znajomość procesów chemicznych zachodzących we włosie, umiejętność doboru odpowiednich stężeń oraz korzystanie z systemu barw Ostwalda. Utrzymanie włosów w dobrej kondycji i uzyskanie wymarzonego koloru możliwe jest tak naprawdę tylko dzięki wykonaniu usługi przez doświadczonego stylistę włosów. Podkreślę tutaj słowo doświadczonego, bo często widzę bardzo nieudane koloryzacje, szczególnie blondy, które, o dziwo, nie zostały wykonane w zaciszu domowej łazienki - podkreślił ekspert. Stylista przestrzega też przesuszeniem włosów. - Farbowanie włosów samemu może skończyć się ich znacznym przesuszeniem, a w ekstremalnych przypadkach nawet utratą włosów poprzez ich spalenie. Wymarzony blond z pudełka w rzeczywistości może okazać się też morską zielenią. Znajomość sztuki fryzjerskiej w przypadku koloryzacji jest kluczowa - dodał ekspert.