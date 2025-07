Natalie Courtois to brytyjska stylistka i ekspertka ze świata mody, znana na Instagramie jako La Femme London. Specjalistka w rozmowie z Plotkiem oceniła Martę i Karola Nawrockich pod kątem stylu. Ekspertka modowa wzięła pod lupę kreacje przyszłej pary prezydenckiej. Skomentowała również jej wyczucie stylu.

Znana ekspertka oceniła stylizacje Karola i Marty Nawrockich. Co miała do powiedzenia?

Natalie Courtois skupiła się przede wszystkim na Marcie Nawrockiej. Przyznała, że minęły czasy, w których na pierwszą damę nie zwraca się uwagi. Obecnie stylizacje żony prezydenta są bardzo ważne. Ekspertka porównała styl Nawrockiej do znanych pierwszych dam ze Stanów Zjednoczonych. Wyznała też, co mogło być lepiej. - Warto w tym wypadku po prostu odłożyć poglądy polityczne na bok i porozmawiać o modzie. Minęły już czasy, gdy zadaniem pierwszej damy było po prostu dobrze wyglądać w cieniu swojego męża. Jest to zdecydowanie rola, której warto się przyjrzeć i skomentować. Wygląda na to, że Marta Nawrocka postawiła na połączenie stylu Jackie O i Caroline Bessett-Kennedy, czyli ponadczasowych ikon stylu, łącząc pastelowy tweed ze spodniami do kostek i codziennym obuwiem. Wolałabym, żeby postawiła na te elementy zamiast na formalne krawiectwo, które moim zdaniem mogłoby wymagać bardziej eleganckiego kroju, by podnieść rangę stylizacji - oceniła Natalie Courtois. Zgadzacie się z jej opinią?

Czy Karol Nawrocki śledzi trendy? Ekspertka nie ma żadnych wątpliwości

Karol Nawrocki również został oceniony przez modową ekspertkę. Kobieta podkreśliła, że przyszły prezydent unika chwilowych trendów. Dodała, że stawia na klasyczne i formalne ubrania, takie jak garnitury. - Karol Nawrocki wyraźnie unika chwilowych trendów, wybierając zamiast tego niezawodne i godne zaufania formalne stroje, takie jak garnitury z ostro zakończonymi frakami, godne urzędu prezydenta. Jego wygląd, choć nie jest unikatowy, pozwala, by jego polityka przemówiła sama za siebie - podreśliła Natalie Courtois w rozmowie z Plotkiem. ZOBACZ TEŻ: Nowe zdjęcie Nawrockiego rozgrzewa sieć. Co takiego wyjawiła jego postawa?

