Śniadaniówka Polsatu nie miała łatwego startu. "halo tu polsat" po roku od premiery pozostawał w tyle za konkurencyjnymi formatami "Pytanie na śniadanie" i "Dzień dobry TVN". O potrzebach zmian pisaliśmy tutaj. Jak widać, szefostwo wzięło sobie uwagi do serca, bo program czeka teraz prawdziwa rewolucja. Zmieni się nie tylko ilość dni, ale dojdzie także nowa para prowadzących. Informator z Polsatu wyjawił nam szczegóły.

Do tej pory "halo tu polsat" był emitowany od piątku do niedzieli. To już wkrótce ma się zmienić. - Program ma wrócić na antenę po przerwie wakacyjnej już w połowie sierpnia. Dlatego też polsatowska, jesienna konferencja ramówkowa planowana jest już na lipiec. Co więcej, "halo tu polsat" ma być nadawany przez pięć lub siedem dni w tygodniu - trwają jeszcze w tej sprawie rozmowy - wyjawił nam informator ze słonecznej stacji. Jest już niemal pewne, że śniadaniówka Polsatu doczeka się nowej pary prowadzących. - Będą nimi Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. Oni doskonale się znają. Pracowali już razem przecież przy "Pytaniu na śniadanie" gdzie byli duetem przez pięć lat. Ostatnio razem pojawili się też w porannym programie w Kanale Zero - dodał nasz informator.

Kolejny informator potwierdza angaż Wolnego w "halo tu polsat". Na giełdzie było też inne nazwisko

Informacje na temat angażu dla Tomasza Wolnego potwierdził nam inny informator ze stacji. - Od tygodni w stacji mówi się o tym, że do "halo tu polsat" ma dołączyć Tomasz Wolny. Nie wiadomo jednak, z kim miałby tworzyć parę. Miały być toczone rozmowy z Magdą Mołek, ale ostatecznie nie była tym zainteresowana. Pojawił się też pomysł par mieszanych, np. żeby Agnieszka Hyży prowadziła program z Krzysztofem Ibiszem. W tym tygodniu ma odbyć się spotkanie pracowników w stacji, więc zapewne dowiemy się więcej - wyjawiła kolejna osoba z produkcji programu. Wygląda na to, że Edward Miszczak stawia na spore zmiany w śniadaniówce w Polsatu, które widzowie będą mogli zobaczyć i ocenić jeszcze tego lata!