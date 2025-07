10 lipca to wyjątkowa data dla fanów Viki Gabor - właśnie tego dnia artystka skończy 18 lat i oficjalnie wkroczy w dorosłość. Z tej okazji Plotek postanowił porozmawiać z piosenkarką o tym, jak to wydarzenie wpłynie na jej życie, karierę oraz jakie ma plany na uczczenie tej ważnej chwili. Czy czuje się już dorosła i szykuje huczną imprezę?

Zobacz wideo Viki Gabor ujawnia, czy chciałaby pojechać na dorosłą Eurowizję

Viki Gabor wkracza w dorosłość. Jakie ma plany na przyszłość? Jedno ekscytuje ją najbardziej

10 lipca Viki Gabor skończy 18 lat - to niewątpliwie ważny moment w życiu piosenkarki, który dla wielu oznacza początek nowego etapu w życiu. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, jak wyobraża sobie swoją przyszłość zarówno muzycznie jak i prywatnie. - Myślę, że trochę się może zmienić. Wkraczam w dorosłość i strasznie mnie to ekscytuje. Dużo też zmienia się muzycznie przez to, że dorastam. Niedługo wychodzi też moja płyta, którą tworzyłam przez długi czas. Jest bardzo emocjonalna - wyjawiła Gabor.

Dowiedzieliśmy się także, co tak właściwie Viki ma do "odhaczenia" w dorosłym życiu. - Najbardziej ekscytuje mnie prawo jazdy, które będę chciała zdać. Myślę, że jest to jedna z wielu fajnych rzeczy, które można zrobić. Na tę chwilę jednak nie mam na to czasu - dodała. Piosenkarka jednak nie chciała zdradzić, jakie ma plany na przyszłość. - Myślę, że nie chciałabym o tym mówić, bo to są niespodzianki dla moich fanów. Jest dużo fajnych rzeczy, o których myślę. Dwie mogę ujawnić: 10 lipca wychodzi mój nowy merch, nad którym pracowałam długo, i który był na mojej długiej liście do odhaczenia, w końcu się udało (śmiech). To nie wszystkie urodzinowe nowości, równolegle z premierą merchu wleci moja nowa nuta wraz z klipem, singiel "Wszystko co mam", pierwsza muzyczna odsłona nadchodzącej mojej czwartej płyty. Scenariusz do klipu napisałam sama (zadebiutowałam jako scenarzystka), nic więcej nie zdradzam! Tak naprawdę wszystko idzie w dobrą stronę - zapewniła.

Viki Gabor musiała dorosnąć szybciej niż rówieśnicy. Czy żałuje?

Viki Gabor w rozmowie z Plotkiem przyznała, że od dawna czuje się dojrzalsza od swoich rówieśników. - Na pewno musiałam dorosnąć szybciej niż moi rówieśnicy. Tak naprawdę zaczęłam pracować w wieku dziesięciu lat i to mnie zbudowało mentalnie i jestem dojrzalsza, co jest normalne w tym przypadku - usłyszeliśmy. Ale czy z perspektywy tego żałuje? - Jest to w sumie fajne. Wiem, że w niektórych sytuacjach mogę sobie poradzić lepiej niż moi rówieśnicy przez to, że od dłuższego czasu mam dojrzalszą mentalność. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Kocham tworzyć muzykę i nie żałuję swojej decyzji. Ciągle spełniam swoje marzenia, nagrywam ze świetnymi artystami. Nie wiem, co miałabym robić, jeśli nie muzykę - stwierdziła Gabor.

Zapytaliśmy piosenkarkę także o to, czy posiada jakąś z cech przypisywanych dzieciom i nastolatkom, której nie chce zatracić w dorosłym życiu. - Myślę, że pod względem charakteru jestem duszą dziecięcą. Dużo osób tak mówi, bo często się wygłupiam. Poważna jestem tylko wtedy, gdy jestem w studiu i nagrywam piosenki. Poza studiem jestem osobą, która dużo żartuje i zawsze ma luz. Dodam tylko, że mentalnie jestem dojrzała, ale mimo to nie zapominam, że mam w sobie pierwiastek dziecięcy. Jest to super uczucie - stwierdziła.

Viki Gabor już niebawem skończy 18 lat. Jak planuje spędzić ten dzień?

Zapewne wielu fanów Viki Gabor zastanawia się, jak piosenkarka zamierza świętować urodziny. Hucznie czy skromnie? - Szczerze, to nie wiem jeszcze, jak spędzę ten dzień. Na pewno będę świętować w gronie najbliższych. Tak naprawdę na tym mi najbardziej zależy. Często mnie nie ma w domu, bo jestem zapracowana. Fajnie byłoby posiedzieć z nimi, pogadać i pośmiać się - stwierdziła Gabor. A czy fani będą świętować razem z nią? - Boję się niespodzianek i ich nie lubię, więc mam nadzieję, że nic nie zaplanowali (śmiech). Ale oni zawsze miło mnie zaskakują w urodziny. Zawsze stresuję się niespodziankami, bo nie wiem, jak reagować - wyznała Plotkowi.