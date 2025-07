Diogo Jota w nocy ze środy na czwartek 3 lipca jechał Lamborghini ze swoim bratem Andre Silvą. W momencie wyprzedzania innego pojazdu w samochodzie Portugalczyków pękła opona, co skończyło się wypadnięciem z drogi. Chwilę później samochód stanął w płomieniach, mężczyźni nie przeżyli wypadku. 5 lipca w portugalskiej wsi Gondomar odbył się pogrzeb piłkarza oraz jego brata. Sportowiec przed śmiercią wziął ślub z wieloletnią partnerką Rute Cardoso. Wychowywał z nią trójkę dzieci. "Liverpool jest głęboko zasmucony stratą Joty, a reakcja klubu na śmierć zawodnika wyszła daleko poza zwykłą żałobę" - można było przeczytać w mediach. Do rodziny cały czas napływają kondolencje. W Warszawie również upamiętniono sportowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski mieszka w Portugalii w takim hotelu! "Oczy Was nie mylą"

Tragiczna śmierć Diogo Joty. To pojawiło się pod ambasadą Portugalii w Warszawie

Zmarłego Diogo Jotę publicznie pożegnał również Cristiano Ronaldo, który jednak nie zdecydował się na to, by uczestniczyć w pogrzebie. "To nie ma sensu. Jeszcze niedawno byliśmy razem w reprezentacji, niedawno się ożeniłeś. Twojej rodzinie, żonie i dzieciom przesyłam wyrazy współczucia i życzę im całej siły z tego świata. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju, Diogo i Andre. Wszyscy będziemy za wami tęsknić" - napisał. Jak przekazały zagraniczne serwisy, miał za to pokazać wielkie serce wdowie po Diogo Jocie.

Pod ambasadą Portugalii w Warszawie także upamiętniono Diogo Jotę. Przed wejściem do budynku pojawiły się czarno-białe zdjęcia sportowca, a także mnóstwo kwiatów i zniczy. Na wstążce wieńca pogrzebowego wyszczególniono numer 20, z którym grał sportowiec. Wiadomo, że Liverpool zastrzegł ten numer na cześć Joty, a żaden inny zawodnik w historii Liverpoolu już z nim nie wystąpi.

Wzruszające sceny Ambasadą Portugalii w Warszawie. Tak oddano hołd Diogo Jocie Otwórz galerię

Chwytający za serce gest Liverpoolu dla rodziny Diogo Joty

Portugalski dziennik "Record" przekazał informacje o poruszającym geście, który ma wykonać Liverpool w kierunku rodziny zmarłego Diogo Joty. Informowano, że Portugalczyk miał ważny kontrakt do czerwca 2027 r. Z powodu tragedii klub ma wypłacić rodzinie sportowca całą kwotę kontraktu. Jota miał zarabiać 140 tys. funtów tygodniowo, a do rodziny zmarłego piłkarza ma trafić ponad 14,5 mln funtów, czyli około 75,4 miliona złotych.