Włoskie media były zszokowane ostatnią wypowiedzią Igi Świątek, która wyznała, że lubi jeść makaron z truskawkami. Tego dla niektórych ekspertów od włoskiej kuchni było za wiele. Niektórzy porównywali nawet kulinarne upodobania polskiej tenisistki do innych "przestępstw" na włoskiej kuchni, jak spożywanie pizzy z ananasem. Ze sprawą postanowiliśmy zwrócić się do kulinarnego eksperta, Matteo Brunetti.

Makaron z truskawkami to kulinarna tragedia? Brunetti nie ma złudzeń

W rozmowie z Plotkiem Matteo Brunetti przyznał, że w jego opinii makaron z truskawkami to "tragedia". Kucharz postanowił być jednak nieco bardziej wyrozumiały dla polskiej gwiazdy tenisa. Znalazł wręcz okoliczność łagodzącą. - Dla mnie, rodowitego Włocha, makaron z truskawkami to kulinarna tragedia. Trzeba jednak patrzeć na to, że w Polsce to letni klasyk i nie ma co wchodzić w smaki Polaków, dopóki nie psują włoskich świętości, nie dolewają śmietany do carbonary ani nie kładą ananasa na pizzę. Przyjmuję więc stanowisko Igi jako dowód, że latem w polskiej kuchni makaron rządzi się własnymi prawami. A poza tym Iga kocha tiramisu, co uznaję za okoliczność łagodzącą. Zjem więc ten makaron z truskawkami w ramach zgłębiania różnic kulinarnych, ale tylko jeśli Iga zaprosi mnie na ten specjał osobiście. Czekam na zaproszenie! - stwierdził Matteo Brunetti.

Warto też dodać, co jest dość istotną sprawą, że truskawki są symbolem Wimbledonu, czyli turnieju, w którym obecnie gra Iga Świątek.

Iga Świątek wywołała dyskusję swoim kulinarnym wyborem. "Kuchnia z koszmaru"

Warto dodać, że włoskie media nie były już tak wyrozumiałe dla Igi Świątek. "Corriere dello Sport" pisało wręcz o podawaniu truskawek w "nieakceptowalnej formie". Agencja Adnkronos zauważyła, że wypowiedź Świątek na temat połączenia truskawek z makaronem "wprawiła publiczność w osłupienie", a także, że to "kuchnia z koszmaru". Z kolei portal UbiTennis dodał, że kulinarne pomysły Igi Świątek mogą odwrócić teraz uwagę od wiecznej debaty o pizzy z ananasem. "Hawajska pizza jest zbyt heretycka, aby uznać ją za element włoskiej kuchni. Być może jednak od teraz dyskusja o pizzy zostanie na chwilę odłożona na bok, a w centrum uwagi znajdzie się inny kulinarny temat: makaron z truskawkami Igi Świątek" - czytamy.