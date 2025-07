Kinga Duda mimo że uczestniczyła aktywnie w obu kampaniach prezydenckich Andrzeja Dudy, nie udziela się medialnie. W sieci jednak od dawna krążyły plotki o tym, że się zaręczyła. Teraz okazuje się, że córka prezydenta wzięła cichy ślub. 29-latka stanęła na ślubnym kobiercu 5 lipca, a do mediów docierają kolejne zdjęcia ukazujące kulisy ceremonii. Na jednym ze zdjęć widać, jak tego dnia wyglądała nie tylko panna młoda, ale też jej mama. Eksperci przyjrzeli się jej kreacji.

Agata Duda na ślubie córki. Ekspert o jej stylizacji

W materiale opublikowanym przez TV Republika widać, jak Agata Duda prezentowała się na ślubie jedynaczki. Pierwsza dama tego dnia miała na sobie błękitną suknię ze zwiewnego materiału z długimi rękawami i dekoltem w kształcie litery V. Na prośbę Plotka kreację Agaty Dudy ocenia stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro. Ekspertka nie ma wątpliwości, że tego dnia pierwsza dama wyglądała bardzo elegancko. - Agata Kornhauser-Duda po raz kolejny udowodniła, że jest mistrzynią tzw. "high etiquette dressing" – czyli sztuki ubioru ceremonialnego z klasą, subtelnością i bez choćby cienia przesady - usłyszeliśmy.

Na tym jednak miłe słowa się nie zakończyły. Rubasińska-Ianiro skomplementowała sylwetkę żony prezydenta i podkreśliła, że weselna sukienka doskonale podkreśliła figurę Dudy. - Pierwsza dama ma ogromne szczęście – i nie chodzi tu wyłącznie o geny, lecz o doskonałą świadomość własnych warunków fizycznych i tego, jak z nimi pracować. Jej wysoka, smukła sylwetka pozwala na wybór prostych, jednolitych form bez ryzyka optycznego "zlania się" w masę, co u wielu kobiet o innej budowie mogłoby wyglądać niekorzystnie. Agata Duda doskonale o tym wie – dlatego w jej garderobie królują jasne kolory i czyste linie - powiedziała stylistka i dodała:

Na ślubie córki wystąpiła w kreacji, która pozornie nie odbiega od jej klasycznego stylu: podkreślona talia, smukła forma, brak wzorów, oszczędność ozdobników. A jednak – był to strój wyjątkowy. O uroczystym charakterze stylizacji świadczyła wyrafinowana, pięknie układająca się tkanina, której jakość widać było nawet na zdjęciach. Tego rodzaju materiał wymaga perfekcyjnego krawiectwa – przylega do ciała, ale nie opina, podkreśla sylwetkę, ale jej nie uwydatnia. Subtelność to tu kluczowe słowo

- oceniła.

Ekspertka pozytywnie wypowiedziała się także o nowej fryzurze pierwszej damy. - Warto też zwrócić uwagę na fryzurę. Nowe, skrócone cięcie doskonale wydłużyło szyję, otworzyło twarz i optycznie wysmukliło całą sylwetkę. To jedno z tych cięć, które aktualnie święci triumfy wśród dojrzałych aktorek Hollywood – bo odmładza, dodaje energii i lekkości, nie tracąc przy tym elegancji - powiedziała Rubasińska-Ianiro.

Ostateczny komentarz stylistki gwiazd był bardzo pozytywny. - Z punktu widzenia etykiety warto dodać, że stylizacja Agaty Kornhauser-Dudy była wzorowym przykładem stroju ceremonialnego na najwyższym poziomie. Elegancka, stonowana, dostosowana do rangi wydarzenia – a jednocześnie nieprzyćmiewająca panny młodej - oceniła.

Stylista zdradza, co Agata Duda mogła poprawić

Temu, jak Agata Duda wyglądała w dniu ślubu córki, przyjrzał się również redaktor modowy i stylista fryzur Michał Musiał. Komentarz eksperta jest jednoznaczny i równie pozytywny. - Agata Duda na ślub córki wybrała stosunkowo bezpieczną stylizację. Zdecydowała się na klasyczną sukienkę w szaro-gołębim odcieniu. Tonacja okazała się bardzo trafiona, a fason bezpieczny. Trudno tu mówić o jakiejkolwiek wpadce lub wielkiej modzie. Jest po prostu poprawnie - powiedział nam i dodał, co Agata Duda mogłaby poprawić w stylizacji.

Jedyne, na co można by się pokusić, to bardziej ekstrawagancka, zwracająca uwagę biżuteria. Wtedy całość nabrałaby bardziej wieczorowego charakteru

- uznał Musiał.

Kinga Duda w białej sukni ślubnej, Wyglądała jak księżniczka

Kinga Duda stanęła na ślubnym kobiercu w białej sukni typu księżniczka. Mimo że suknia była okazała, to jednak córka prezydenta postawiła na minimalizm i nie przesadziła z dodatkami. Prezentowała się bardzo elegancko. Jej kreację oceniła dla nas projektant mody Robert Czerwik. "Suknia, którą wybrała, to piękna, ponadczasowa forma - dla mnie subtelnie inspirowana sylwetką Diora z lat 50. Mamy tu lekko zaokrąglony dekolt, rozłożysty dół i idealnie podkreśloną talię. Wszystko to w duchu nowoczesnego minimalizmu, który nie potrzebuje ozdobników, by robić wrażenie" - powiedział w rozmowie z nami.