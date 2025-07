Czerwik nie mógł oderwać wzroku od sukni Mel B. Jednak ten element zniszczył wszystko

Mel B, jedna z najbardziej rozpoznawalnych członkiń zespołu Spice Girls, powiedziała sakramentalne "tak" swojemu partnerowi Rory’emu McPhee. Uroczystość odbyła się 5 lipca w prestiżowej londyńskiej katedrze św. Pawła - tej samej, w której przed laty ślub brali księżna Diana i książę Karol. Stylizacja panny młodej natychmiast przyciągnęła uwagę fanów i mediów.

Mel B wybrała suknię ślubną z rozmachem. Robert Czerwik ocenił stylizację gwiazdy

Mel B na tę spektakularną uroczystość wybrała suknię o kroju syreny, z dopasowanym gorsetem ozdobionym draperią i efektownym trenem. Dopełnieniem całości był długi welon oraz tiulowa góra z perełkami. Specjalnie dla Plotka kreację byłej "spicetki" ocenił projektant mody Robert Czerwik. W oczach eksperta stylizacja była niemal idealna… ale z istotnym zastrzeżeniem. Specjalista nie krył uznania dla głównych elementów sukni. "Gorset z dekoracyjną draperią na biuście to strzał w dziesiątkę: podkreśla kształty, nadaje elegancji i świetnie balansuje między klasyką a nowoczesnością" - wyjawił. Projektant pochwalił także krój kreacji w kształcie syreny, lekko marszczony w okolicach bioder oraz spektakularne wykończenia. "Genialnie wysmukla sylwetkę i dodaje figury teatralnego wdzięku. Tren i welon - cudowne. Wszystko razem tworzy bardzo efektowną, zmysłową całość" - wyjawił projektant w rozmowie z Plotkiem, nie kryjąc przy tym entuzjazmu.

Robert Czerwik zachwycił się suknią Mel B. Nie wszystko przypadło mu jednak do gustu

Nie obyło się jednak bez krytyki. Zastrzeżenia Czerwika wzbudził tiulowy element góry sukni wraz z towarzyszącymi mu zdobieniami. "Niestety… mam duży problem z częścią dekoracyjną na górze sukni. Chodzi o tiulową "bluzeczkę" wyszywaną gęsto perełkami, która kończy się przy szyi wysoką stójką. W teorii to powinno wyglądać jak biżuteria - ale w praktyce, przez nadmiar pereł i brak wyraźnego odcięcia szyja Mel B optycznie znika. Na niektórych zdjęciach wygląda to, jakby głowa wyrastała bezpośrednio z tułowia. Zależnie od kąta może to wyglądać bardzo efektownie… albo bardzo niefortunnie" - ocenił surowo, a następnie podsumował: "To suknia z ogromnym potencjałem i wieloma pięknymi rozwiązaniami, ale góra z perełkowym tiulem i stójką nie do końca zagrała. Odrobinę mniej - dałoby dużo więcej" - zdradził Czerwik w rozmowie z Plotkiem.