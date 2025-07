Konkursy piękności odbywają się co roku zarówno w Polsce, jak i na świecie. Podczas takich wydarzeń wybierana jest miss. Tytuł zostaje z nią przez cały rok. Choć tego typu wydarzenia cieszą się dużą popularnością, coraz częściej pojawiają się głosy krytyki, sugerujące, że konkursy są zbyt powierzchowne i nie przystają do współczesnych realiów. Czy zatem mają jeszcze sens? Czytelnicy Plotka to ocenili.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska o zmianach w "DDTVN", konkurencji, wyborach miss i telewizyjnych wpadkach

Czy wybory miss powinny być organizowane? Czytelnicy nie mają wątpliwości

Czytelnicy Plotka wzięli udział w sondzie dotyczącej przyszłości konkursów miss i ich dalszej organizacji. Najwięcej głosów - 45,45 proc. - uznało, że tego typu wydarzenia powinny zostać zlikwidowane. Niewiele mniej, bo 40 proc. osób wskazało, że nie widzi w nich nic złego i uważa, że mogą być nadal organizowane. 10,96 proc. respondentów stwierdziło, że formuła konkursów powinna się zmienić, a wygląd uczestniczek nie powinien być najważniejszy. 3,64 proc. zadeklarowało brak zdania w tej kwestii. Wyniki pokazują, że opinie czytelników są podzielone. Nie da się jednak ukryć, że przeważają negatywne głosy.

Wybory Miss sondaż Fot. Plotek.pl

Wybory Miss to już przeżytek? Głos zabrał producent konkursu Miss Polonia

W rozmowie z Plotkiem producent kreatywny konkursu Miss Polonia i Wiceprezesem Fundacji Miss Polonia odniósł się do kwestii organizowania tego typu wydarzeń. Uważa, że konkurs dopasowuje się współczesnych realiów. - To, co jest warte podkreślenia, to my też idziemy z duchem czasu. Konkurs na przestrzeni dziesięcioleci się zmienia. Aktualnie mówimy o Miss Polonia jako o platformie kobiet sukcesu, a nie stricte o konkursie piękności - uważa.

- Ludzie chcą to oglądać, chcą uczestniczyć, co roku jest dużo kandydatek na eliminacjach - podkreśla Igor Włodarczyk. - My w żadnym aspekcie nie uprzedmiotawiamy finalistek konkursu Miss Polonia. Na każdym etapie konkursu, począwszy od castingów, jest kilkunastominutowa rozmowa z każdą uczestniczką. To już świadczy o tym, że chcemy je poznać. Jakimi są osobami, czym się interesują, co robią, w jaki sposób chcą wykorzystać tytuł Miss - zauważa producent kreatywny konkurs Miss Polonia. Całą rozmowę przeczytacie tutaj: Czy potrzebujemy konkursów miss w XXI wieku? "Odeszliśmy od wizerunku tylko dziewczyny ładnej"