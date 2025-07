AC/DC to prawdziwa legenda hard-rocka. Grupa powstała w 1973 roku i do tej pory nie zwalnia tempa i gra mnóstwo koncertów. 4 lipca zespół pojawi się na PGE Narodowym, w ramach trasy "Power Up Tour", gdzie zagra swoje największe hity. Tuż przed koncertem jeden z fanów spotkał członków zespołu w jednym z prestiżowych warszawskich hoteli. Ich zachowanie wprawiło go w osłupienie. O szczegółach tego spotkania fan grupy opowiedział w rozmowie z nami.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego wymagają na backstage'u gwiazdy rock polo

Członkowie AC/DC jakich nie znacie. Tak zachowują się poza sceną. "Są nad wyraz zwyczajni"

Niektórzy mogliby pomyśleć, że tak legendarne postaci jak Angus Young, Stevie Young czy Brian Johnson będą zachowywać się jak typowe gwiazdy rocka - otoczeni ochroną, odcięci od świata, przyzwyczajeni do blichtru i adoracji. Tymczasem prawda okazuje się zupełnie inna. Nasz informator wyjawił, że był zadziwiony zachowaniem członków zespołu, bo spodziewał się czegoś zupełnie innego.

Nie wierzyłem w to, co zobaczyłem. Są nad wyraz zwyczajni, nie szukają rozgłosu, czekając na tłumy, tylko spędzają czas we wspólnym gronie, unikając gapiów. Przy tym nie chowają się w mroku, po prostu stapiają się z innymi ludźmi

- przekazał w rozmowie z Plotkiem nasz informator, który miał okazję obserwować, jak się zachowują członkowie zespołu w hotelu.

Koncert AC/DC w Polsce. Jakich utworów można spodziewać się podczas wydarzenia? Grupa zagra swoje największe hity

Aktualna trasa koncertowa AC/DC promuje ostatni album grupy "Power Up", który wydano w 2020 roku. W Polsce zespół pojawi się już po raz czwarty. Ostatni raz członkowie AC/DC zawitali do naszego kraju w 2015 roku. Jakich utworów można spodziewać się podczas wydarzenia? Grupa miała już okazję pojawić się w Pradze i Berlinie, więc mniej więcej wiadomo już, jak wygląda setlista na aktualną trasę, bo podczas obu koncertów wykonano dokładnie te same utwory. Na fanów grupy czeka mniej więcej 21 piosenek w tym największe hity grupy takie jak m.in. "Thunderstruck", "Back in Black", "You Shook Me All Night Long" czy jednej z ulubionych numerów fanów "Highway to Hell". Wybieracie się na koncert?