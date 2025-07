Za nami drugi dzień jednego z najpopularniejszych festiwali w Polsce. Open'er po raz kolejny przyciągnął do Gdyni fanów z całego kraju. Nie mogło zabraknąć również znanych gwiazd, które bawiły się do białego rana. Wśród nich znalazły się m.in. Wersow, Maffashion, Julia Wieniawa, Marina i Marcelina Zawadzka. Każda z nich poeksperymentowała ze stylizacjami. Jak ostatecznie na tym wyszły?

Julia Wieniawa i Marina bawiły się razem na Open'erze. Obie wyglądały spektakularnie

Roztańczonym gwiazdom przyjrzał się w rozmowie z Plotkiem ekspert modowy Michał Musiał. Julia Wieniawa, która zdecydowała się na stylizację w klimacie grunge, zebrała same pochwały. - Wyszła na tym doskonale. Krótkie spodenki świetnie zrównoważyły masywne kozaki. Było zadziornie i zgodnie ze światowymi trendami - zauważył Michał Musiał. Sporo komplementów zebrała również Marina, której z potencjalnie niepasujących do siebie elementów udało się stworzyć coś naprawdę efektownego. - Marina tym razem pokazała pazura. Zdecydowała się na skórzaną górę stylizacji i zwracający uwagę kapelusz. Niby nic do siebie nie psuje, aczkolwiek razem daje piorunujący efekt.

Niemałe wrażenie zrobiła również Marcelina Zawadzka, która postawiła na stylizację w stylu country, dodając do niej nieco sportowego akcentu. - Skórzana kurtka i kapelusz to doskonałe rozwiązanie na tego typu event. Widać, że całość została doskonale przemyślana - podsumował ekspert.

Wersow w odważnej stylizacji. Maffashion w "nieśmiertelnych dresach"

Na Open'erze nie mogło zabraknąć również Wersow, która pokazała się w odważnym gorsecie. - Nie dało się przejść obok niego obojętnie - zauważył stylista. - Połączyła go z piaskowymi spodenkami, które sprawiły, że całość nie miała wulgarnego charakteru. Influencerka uzupełniła całość okularami z bardzo modnymi, pomarańczowymi szkłami. Było naprawdę dobrze - skwitował. Największym zaskoczeniem okazała się jednak Maffashion, która zdecydowanie wyróżniała się na tle innych gwiazd. - Maffashion na przekór wszystkim pokazała się w typowo sportowym looku. Nieśmiertelny dres przełamała elegancką torebką. Widać, że znajomość trendów jest tutaj na najwyższym poziomie - komplementował Michał Musiał. Zdjęcia gwiazd znajdziecie w naszej galerii.