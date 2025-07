Na początku lipca termometry w Polsce w wielu miejscach zaczęły pokazywać ponad 30 stopni Celsjusza, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaczął wydawać ostrzeżenia przed upałem. Podczas gdy większość z nas wie, jak radzić sobie z taką pogodą, jesteśmy przy tym odpowiedzialni także za zdrowie i życie naszych pupili. W rozmowie z Plotkiem Edyta Zając, Joanna Przetakiewicz i Paulina Smaszcz wyjawiły, jak podczas upałów dbają o swoich milusińskich - dzieląc się tym samym radami.

REKLAMA

Zobacz wideo Upały doskwierają nie tylko ludziom. Zadbaj o swojego pupila i przygotuj mu lody w trzech smakach

Edyta Zając i Joanna Przetakiewicz chodzą na spacery o konkretnych porach dnia. Jeden gadżet wykorzystują obydwie

"Wysokie temperatury to nie tylko wyzwanie dla nas, ale również dla naszych czworonożnych przyjaciół. Jeśli tylko mogę, staram się upalne dni spędzać poza miastem" - wyjawia nam Edyta Zając. "Jeśli nie mam takiej możliwości ograniczam długie spacery w najcieplejszych godzinach w ciągu dnia. Spacerujemy z Lusią częściej, ale krócej. Wybieramy parki i zacienione miejsca, unikając rozgrzanych chodników. Przy sobie mamy zawsze butelkę z wodą, którą podajemy jej regularnie w trakcie spaceru" - dodaje gwiazda, zwracając uwagę na najważniejsze aspekty. Zając poleca też wynalazek, który dla wielu miłośników zwierzaków na pewno jest dobrze znany - matę chłodzącą.

"U nas od lat te same i sprawdzone sposoby na upały. Długie spacery tylko wczesnym ranem albo wieczorem. Te w południe są wręcz niebezpieczne. Nagrzany asfalt to dodatkowy pożar dla łapek. Wybieramy trasy po trawie i smarujemy łapki specjalnym preparatem, żeby ochronić przed gorącem" - skomentowała dla Plotka również Joanna Przetakiewicz, podkreślając też, jak ważne jest nawadnianie.

Woda na spacerze obowiązkowa. Są specjalne butelki, bardzo wygodne. Z miseczką zamiast zamknięcia. Na spacerze trzeba im proponować wodę co pół godziny. Koniecznie zadbać, żeby zawsze była świeża

- zaznaczyła Przetakiewicz, również wspominając dalej o matach chłodzących. "Mamy też w domu maty chłodzące i zasadę, że w ciągu dnia nikt nikomu nie przeszkadza w relaksie" - wyjaśniła gwiazda.

Paulina Smaszcz chłodzi swoje pieski. Wspomniała też o kąpielach

"W upały najczęściej chłodzę moje mopsiki, przez schładzanie im podbrzusza. Sprawdza się też mata żelowa, którą trzymam w lodówce i rozkładam im do leżenia" - opowiada nam też Paulina Smaszcz. Gwiazda podobnie jak koleżanki z branży zgadza się, że bardzo ważnym aspektem przy upałach jest dobre nawodnienie. "Wodę mają rozstawioną w wielu miejscach. Dorzucam do niej kostki lodu. Wanda i Bucky uwielbiają też kąpiele, więc prysznic dla nich to zabawa. Na spacery wychodzę krótko i tylko w zacienione miejsca. Wodę dla mopsików i siebie, mam zawsze pod ręką" - podsumowała szczerze Smaszcz.