Wielu wstrzymało oddech, gdy w marcu zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że księżna Kate choruje na nowotwór. Na pewien czas usunęła się w cień i nie pełniła królewskich obowiązków, skupiając się na swoim zdrowiu. Po kilkunastu miesiącach powróciła, co ucieszyło wiernych fanów. Czujni obserwatorzy zmartwili się, gdy w połowie czerwca br. Kate nie pojawiła się na wyścigach konnych Royal Ascot. W sieci nie zabrakło spekulacji, jakoby znowu zmagała się z problemami zdrowotnymi. 2 lipca na profilu książęcej pary na Instagramie pojawił się filmik, na którym można było zobaczyć księżną Kate. O analizę jej zachowania poprosiliśmy trenerkę biznesu i wystąpień publicznych, Magdę Teterko-Walczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Księżna Kate powróciła. Co mówi nam jej zachowanie?

Żona księcia Williama pojawiła się na spotkaniu z chorymi oraz pracownikami zatrudnionymi w szpitalu Colchester. Podczas wizyty zabrała głos, nawiązując do swojej choroby i leczenia. - W trakcie leczenia robisz 'dobrą minę do złej gry', leczenie się kończy i możesz wrócić do normy. Ale tak naprawdę ta kolejna faza jest bardzo trudna - przekazała Kate. Jej mowie ciała przyjrzała się ekspertka. "Kate zmaga z chorobą, nawet jeśli teraz jest w fazie zakończenia leczenia, ma świadomość, że to jest etap nadziei, że sytuacja kryzysowa jest zażegnana" - zauważa Teterko-Walczak.

Co specjalistka wyłapała z gestów Kate Middleton? "Pamiętajmy, że najgorsze w chorobach onkologicznych są przerzuty, pacjenci boja się ich jak piekła. Smutek i brak kontaktu wzrokowego jest następstwem niepewności. Pokora, która wylewa się z każdego słowa, jest wyrazem dystansu do wyrażania radości przedwcześnie" - dostrzega ekspertka. "Świadomość statystyk sprawia, że Kate jest ostrożna, zachowawcza, wycofana. Chorować na oczach całego świata jest szalenie trudno, dlatego z całego serca życzę jej zdrowia i wiary w wyzdrowienie na zawsze!" - podsumowała.

Księżna Kate na spotkaniu w szpitalu. Fani doceniają jej gest

Księżna Kate jest jedną z najbardziej lubianych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie dziwi więc, że wielu jest zadowolonych z faktu, że powróciła do pełnienia obowiązków. Pod nagraniem, które opublikowano na Instagramie, pojawiła się masa komentarzy, w których internauci doceniają gest Middleton. "Potrzebowaliśmy tego pięknego filmu, aby odpocząć od cierpienia, które obserwujemy na całym świecie. Dziękujemy wasza wysokość i dziękujemy wszystkim wspaniałym ludziom w szpitalu", "Kiedyś będzie wspaniałą królową", "Uszczęśliwia ludzi, więc jest księżną serc!", "Cóż za cudowna dusza. Niech cię Bóg błogosławi" - czytamy pod postem.