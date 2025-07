Warszawska tęcza po raz pierwszy pojawiła się na placu Zbawiciela w 2012 roku, wzbudzając przy tym spore emocje. Przez lata była ona niszczona i na nowo stawiana, aż do sierpnia 2015 roku, gdy ostatecznie została zdemontowana. Jak się okazało, po dłuższej przerwie już niebawem tęcza ma powrócić na plac w sercu stolicy. W rozmowie z Plotkiem decyzję władz o przywróceniu instalacji oceniła dziennikarka Anna Popek.

Anna Popek ocenia pomysł przywrócenia tęczy na plac Zbawiciela. Uderzyła we władze stolicy

"Plac Zbawiciela bez tęczy to miejsce, które drażni i niepokoi, przypomina o braku. Z tęczowym łukiem może stać się przestrzenią na miarę XXI wieku – otwartą, tętniącą życiem i przyjazną dla wszystkich" - stwierdziła w rozmowie z portalem NowaWarszawa.pl Małgorzata Büthner-Zawadzka, jedna z osób zaangażowanych w całą inicjatywę. Jak się okazuje, Anna Popek ma odmienne zdanie na ten temat. Dziennikarka nie omieszkała przy tym, skrytykować działań obecnych władz Warszawy.

Moim zdaniem, pieniądze, zwłaszcza publiczne należy wydawać z rozwagą i według ważności przedsięwzięć. W wielu miejscach w Warszawie trwają uciążliwe remonty dróg i torowisk tramwajowych i w pierwszej kolejności należałoby je dokończyć

- skomentowała szczerze w rozmowie z Plotkiem Popek.

Opinią na temat powrotu tęczy podzieliła się również Paulina Smaszcz. "Nasze społeczeństwo jest bardzo podzielone"

O komentarz w tej samej sprawie zwróciliśmy się również do Pauliny Smaszcz. Gwiazda ma nieco inne spojrzenie na ideę powrotu tęczy niż Anna Popek. - Obawiam się, że niestety ta tęcza będzie regularnie niszczona, bo nasze społeczeństwo jest bardzo podzielone, co pokazały wybory, więc jedni będą budować i stawiać, a inni będą niszczyć i opluwać. Dopóki jako społeczeństwo nie dojrzejemy, nie dorośniemy, nie wyedukujemy się, to będzie nam wszystkim bardzo trudno i ta walka się nie skończy - oceniła Smaszcz.