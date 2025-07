Magda Gessler od wielu lat podróżuje po Polsce, przeprowadzając kulinarne metamorfozy w restauracjach w ramach programu "Kuchenne rewolucje". Od 2024 roku jest również gospodynią formatu "Magda gotuje Internet", w którym spotyka się z popularnymi osobami i rozmawia z nimi o ich życiu osobistym. Ostatnio to restauratorka postanowiła zabrać głos na temat kwestii prywatnych. W rozmowie z Plotkiem wypowiedziała się na temat swojej córki Lary Gessler. Restauratorka stanęła w jej obronie.

Zobacz wideo Gessler musiała stanąć w obronie córki. "Grosza ode mnie nie wzięła"

Magda Gessler broni córki. Poszło o finanse

Magda Gessler w rozmowie z nami poruszyła temat dzieci. Została zapytana o swoje wnuki. Najpierw podkreśliła, że nie ma pojęcia, czy pójdą w stronę gastronomii. Dodała, że jej dzieci początkowo miały obrać inne kierunki, ale ostatecznie zarówna Lara, jak i Tadeusz, wybrali tę samą branżę. Później temat zszedł na modeling i karierę Lary Gessler. Magda Gessler nie szczędziła miłych słów. - Jak ktoś to ma w ciele, w ruchach, to niech będzie modelką, ona jest wyjątkowa. Jest wyjątkową modelką, wyjątkową cukierniczką i wyjątkową organizatorką. Jest też wyjątkowym człowiekiem i najlepszą mamą, jaką znam - mówiła restauratorka Plotkowi.

Gdy Lara Gessler zaczynała medialną karierę, złośliwi zarzucali jej, że wybija się dzięki znanej mamie. Magda Gessler w rozmowie z nami podkreśliła jednak, że jej córka jest i zawsze była niezależna. - W życiu ode mnie grosza nie wzięła, w życiu nie poprosiła o pomoc, a wręcz odwrotnie - zaznaczyła. Restauratorka dodała także, że praktycznie nie pojawia się nawet na instagramowych zdjęciach córki. - Wszyscy mówią, że ona jest taka, "bo ja". To nieprawda. Ona jest taka, bo ona jest taka, ona sama siebie stworzyła - podkreśliła.

Magda Gessler w rozmowie z Sandrą Hajduk-Popińską, która zagościła w jej programie, poruszyła temat macierzyństwa. Restauratorka podzieliła się wspomnieniem sprzed lat. Dotychczas nikomu o tym nie mówiła. - Powiem ci tak, jak miałam 22 lata, to powiedziałam, że nigdy nie będę miała dzieci, że to absolutnie nie jest dla mnie: ja jestem artystka, malarka i nie mam na to siły ani nic. A to w ogóle nie zależy od człowieka, tylko od miłości, od pożądania, od partnera, którego masz i który zapewnia ci takie bezpieczeństwo, że posiadanie z nim dzieci jest największym szczęściem. A potem zdarzyło mi się to niechcący, także to było cudowne. Zakochałam się i pum - zdradziła.

