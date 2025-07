Magda Gessler od lat jest jednym z autorytetów kulinarnych w kraju. Gwiazda z powodzeniem prowadzi restauracje, a także jest prowadzącą "Kuchennych rewolucji". Już niedługo zobaczymy ją również ponownie w roli jurorki w "MasterChefie". Z tej okazji reporterka Plotka miała okazję porozmawiać z Magdą Gessler. A z racji tego, że sezon ślubny trwa w najlepsze, podpytaliśmy kulinarną ekspertkę o opinię na temat typowych weselnych dań.

REKLAMA

Zobacz wideo

Magda Gessler mówi wprost, jakich dań unikać na weselu. Co powinno się pojawić na stole?

Pary młode często zastanawiają się, co umieścić w weselnym menu. Magda Gessler opowiedziała naszej reporterce, jakie dania sprawdzą się na wydarzeniu, a których należy unikać. - Żadnych bigosów, fasolówek, nawet żuru. Jest bardzo gorące lato i ja proponuję chłodniki, najwyżej jakiś lekki rosół, szczawiową, jakieś jarzyny, dużo szparagów, są już kurki - wymieniała gwiazda. - Iść w kierunku pewnej lekkości. Oczywiście pieczone mięsa, ale nie kupne wędliny, tylko pieczone mięsa, tak jak babcie to robiły, z cudownymi różnymi sosami, z chrzanem świeżo tartym, z tatarskimi. Żeby to było lekkie, miłe i przyjemne. I dużo sałaty! - stwierdziła Magda Gessler. Czy tak skomponowane dania oznaczają, że goście się będą dobrze czuli? - Myślę, że będą szukali oczywiście golonki i podobnych rzeczy, ale to nie jest gwarancja tego, że będą więcej tańczyć i mniej siedzieć przy stole - oceniła.

Małgorzata Socha poszła na wesele brata. Tyle według niej powinno dać się do koperty

Wiemy już, co podać na weselu, została jeszcze kwestia, ile włożyć do koperty dla pary młodej. Ostatnio tę kwestię poruszyła Małgorzata Socha. Ile według niej powinno się dać w ślubnej kopercie? - Co łaska - powiedziała humorystycznie gwiazda w rozmowie z Pomponikiem. - Po prostu pamiętajcie, to nie może być nasze ostatnie wesele, na które pójdziemy jako goście. Rozsądnie, we wszystkim jest rozsądek. Jak ktoś nas zaprasza to dlatego, że chce z nami dzielić tę ważną chwilę, a nie po to, żebyśmy mu dali Bóg wie co - dodała. Tutaj zobaczycie, co Socha założyła na ślub brata: Tak Socha wystroiła się na ślub brata. Drobny detal sukienki zrobił prawdziwą furorę.