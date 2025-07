Do widzenia TVN. Byłe gwiazdy Miszczaka opuszczają stację. Kto na tym straci?

Lato to dla stacji telewizyjnych sezon ogórkowy. W tym czasie stacje stawiają wprawdzie na koncerty i popularne filmy, ale na antenach dominują powtórki programów. Nie da się jednak nie zauważyć, że dwa lata po przejściu Edwarda Miszczaka z TVN do Polsatu, ze stacji odchodzi coraz więcej gwiazd współpracujących z nią od lat. Do Gabi Drzewieckiej, Filipa Chajzera, Agnieszki Woźniak-Starak, dołączy wkrótce Hubert Urbański. Kto na tym wygra, a kto straci? Postanowiliśmy poddać to analizie.

Gabi Drzewiecka w TVN grała drugie skrzypce. Teraz jest gwiazdą TVP

Przypadek Gabi Drzewieckiej jest znamienny. Prezenterka pracowała w TVN od 2014 roku. Sprawdzała się w redakcji "Dzień dobry TVN", prowadziła sopockie festiwale i gale Fryderyków, czy też nową edycję Big Brothera, który na krótko zagościł w TVN7. Nie dało się jednak nie zauważyć, że Drzewiecka nigdy nie była gwiazdą pierwszej ligi. Zazwyczaj była traktowana jako dodatek, ktoś obok Marcina Prokopa czy Agnieszki Woźniak-Starak. Jej przejście do TVP dla wielu było zaskakujące, bo tak bardzo kojarzyła się już z TVN. Jak się teraz okazuje, była to decyzja dla jej telewizyjnej kariery zbawienna. Wprawdzie konferansjerka na tegorocznych Fryderykach pozostawiała wiele do życzenia, ale już kolejne projekty pozwalają Drzewieckiej błyszczeć w TVP pełnym blaskiem. Drzewiecka jest teraz pierwszoligową prezenterką w publicznej stacji, która w krótkim czasie prowadziła już także Superjedynki w Opolu i poznański koncert na zakończenie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Niewątpliwie władze TVN mogą teraz żałować, że pozwoliły odejść profesjonalistce, która wciąż ma jeszcze wiele do ugrania z telewizyjnego tortu.

Woźniak-Starak była ulubienicą Edwarda Miszczaka. Z nową dyrektor było jej nie po drodze

W ślad za swoją wieloletnią koleżanką postanowiła pójść Agnieszka Woźniak-Starak. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" w stacji za czasów Edwarda Miszczaka była gwiazdą pierwszej kategorii. To zresztą Miszczak stał przy niej wiernie, gdy rozgrywał się jej medialny konflikt z Dodą, a także gdy przechodziła przez najtrudniejszy okres w swoim życiu, związany z nagłą śmiercią jej męża, Piotra Woźniaka-Staraka. Jednak z nową szefową TVN-u prezenterce nie było już po drodze. Tak się do niej zwróciła w swoim emocjonalnym oświadczeniu z 11 czerwca: "Lidia Kazen, tobie też dziękuję, próbowałyśmy" - podkreśliła Woźniak-Starak. To tylko uwydatnia fakt, że wielkiej sympatii między paniami nie było. Co dalej z karierą Woźniak-Starak? Nie zapominajmy, że to gwiazda TVP sprzed lat i to z publicznymi mediami wiążą się początki jej kariery. Teraz jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że prezenterka postawi na internet, co swego czasu po odejściu z TVN zrobiła Magda Mołek. Z taką popularnością i doświadczeniem możliwości ma naprawdę wiele. Trochę dziwi fakt, że TVN nie znalazł dla telewizyjnej gwiazdy pokroju Woźniak-Starak ciekawszych formatów niż "Ameryka Express" czy "Mam talent!". Tym bardziej, że to kobieta, która nie boi się wyrażać swoich poglądów, mówić wprost i jest świadoma swojej medialnej wartości.

"Milionerzy" z Urbańskim na Polsacie? Strzał w kolano

"Milionerzy" to teleturniej, który niemal od samego początku istnienia TVN był okrętem flagowym stacji. Samograj, który nie nudzi się widzom, chociaż nadawany z dwiema kilkuletnimi przerwami. Oczywiście twarzą formatu jest Hubert Urbański i wszystko wskazuje na to, że popularny prezenter nadal pozostanie związany z "Milionerami", ale już na Polsacie. To dla wielu może być transfer roku i zaskakująca sytuacja. Włączyć Polsat, żeby zobaczyć "Milionerów" z Hubertem Urbańskim. Z nieoficjalnych doniesień i komentarzy z korytarzy TVN Plotek dowiedział się, że władze stacji przeoczyły moment wygaśnięcia licencji dla "Milionerów", co skrzętnie wykorzystały władze Polsatu. Jeśli tak, to może być strzał w kolano dla TVN, który przed laty na rzecz Polsatu stracił też "Taniec z gwiazdami" - obecnie najpopularniejszy format słonecznej stacji. Jeden przejęty Maciej Dowbor w TVN-ie tej straty nie nadrobi. Nie ma też się co dziwić, jeśli Urbański zmienia stację, podążając za formatem, który dał mu sławę i pieniądze. Przypomnijmy, że w latach przerw od "Milionerów" na antenie TVN, prezenter wpadał w medialny niebyt i jego związek z programem jest niemal tak samo trwały jak "Familiady" ze Strasburgerem czy "Jeden z dziesięciu" ze Sznukiem.

Co z tym Chajzerem? Samozwańczy "król kebabów" i niekończące się ocieplanie wizerunku

Ze stacją pożegnał się też Filip Chajzer, chociaż dużo wcześniej, bo już w połowie sierpnia 2023 roku. Z prezentera prowadzącego "Dzień dobry TVN" syn Zygmutna Chajzera stał się kontrowersyjnym i samozwańczym "królem kebaba". Zresztą nagromadzenie afer wokół młodego Chajzera jest duże na tyle, że dla TVN z pewnością byłoby niewygodne. To chyba jedyne z tych rozstań, po których TVN płakać nie musi. "Chajzerowanie" na ekranie też pewnie wielu widzów męczyło, bo nie wierzę, że przy dobrych notowaniach i wysokiej oglądalności zrezygnowano by z tej współpracy. Chajzer ma bowiem dość sprawnie wypracowane metody na ocieplanie wizerunku po każdej głośnej wpadce. Wciąż generuje też duże zainteresowanie w sieci i niewątpliwie ma grono wiernych fanów. Czy jego kariera wróci jeszcze na tory telewizyjnej gwiazdy? Tutaj, jak śpiewała niegdyś Anita Lipnicka, "wszystko się może zdarzyć".

Rozenek-Majdan w TVP? To dla wielu był szok

Jedną z najwierniejszych gwiazd TVN-u jest od zarania dziejów, czyli od początków "Perfekcyjnej pani domu", Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda doskonale wie, ile jej kariera zawdzięcza stacji TVN i jak bardzo przywiązana jest do tej marki. To TVN zrobił z Rozenek gwiazdę pierwszej ligi, a potem spełnił jej marzenie o byciu prezenterką śniadaniówki. Spełnił na krótko, ale spełnił. Rozenek miała w TVN-ie kilka mniej lub bardziej udanych formatów, a podczas kwietniowej gali Jupiterów zapowiadała kolejne w jesiennej ramówce. W ostatnich dniach zdarzył się jednak przewrót czerwcowy. Gwiazda po raz pierwszy pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", po raz pierwszy także w gmachu na Woronicza. Od razu rozgorzała dyskusja, czy to nie oznacza, że Rozenek będzie teraz robić karierę w TVP? Plotek jest mnóstwo. Rozenek niekoniecznie jest chętna na tym etapie się do nich odnosić. Warto jednak podkreślić, że z powodu wierności do stacji Rozenek wielokrotnie odmawiała udziału w "Tańcu z gwiazdami". Sugerowała, że chętnie wgięłaby udział w programie, ale tylko jeśli format wróci do TVN. Teraz może okazać się, że te wymagania są już nieaktualne.

Co z tym TVN? Rozstania bolesne, nie zawsze potrzebne

Wygląda na to, że TVN za czasów Lidii Kazen wypstrykuje się z wielu znanych twarzy. Oczywiście grono gwiazd stacji jest wciąż bardzo pokaźne. Mamy przecież Magdę Gessler, Dorotę Szelągowską, niezmordowany duet Prokop - Wellman, nowo nabytych Dowborów, lubiane przez widzów Paulinę Krupińską czy Ewę Drzyzgę. Nie da się jednak nie zauważyć, że ostatnie "odejścia" dla stacji mogą być dosyć bolesne i niekoniecznie potrzebne. Jesień w polskich stacjach telewizyjnych może być pod tym względem bardzo ciekawa.