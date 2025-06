Hubert Urbański od równych 26 lat był związany z TVN, niejako stając się jedną z twarzy stacji. Telewidzowie na zawsze zapamiętają przede wszystkim, jak prowadził kultowych już "Milionerów". W czerwcu 2025 roku Urbański poinformował, że jego współpraca z TVN oficjalnie się kończy. Plotek dowiedział się więcej szczegółów na ten temat.

Hubert Urbański odchodzi z TVN. Plotek dowiedział się o nieoficjalnych informacjach

"Szanowni, po 26 latach żegnam się z TVN - ze stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe. Ludzie, których tam spotkałem, z którymi pracowałem, wszyscy bez wyjątku od pierwszych dni obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią - to był zaszczyt i przyjemność pracować z wami" - poinformował w opublikowanym 30 czerwca oświadczeniu na Instagramie Urbański. Jak dodał niżej, zakończenie przygody ze stacją wiąże się także z nowym etapem w jego życiu. "Pełen wdzięczności za wszystko, co dostałem, patrzę z radością i nadzieją na to, co właśnie nadchodzi. Bądźcie ze mną koniecznie" - dopisał prezenter.

Jak nieoficjalnie ustalił Plotek, na korytarzach TVN mówi się, że gdy na "Milionerów" skończyła się stacji licencja, nie zdążono jej przedłużyć, gdyż prędko wykupili ją przedstawiciele Polsatu. Co ciekawe, Urbański miał wtedy zdecydować, że z racji otrzymanej oferty - przejdzie do konkurencji.

Hubert Urbański podziękował swoim fanom. W komentarzach życzą mu powodzenia

"Dziękuję wszystkim widzom, sympatykom, fanom - bez was to wszystko nie miałoby sensu - dziękuję, że jesteście" - dopisał w dalszej części wspominanego oświadczenia Urbański. Wielbiciele prezentera, którzy obserwują go w mediach społecznościowych prędko ruszyli do sekcji komentarzy, by podzielić się z ulubionym prowadzącym miłymi słowami. "Powodzenia wszystkiego dobrego", "To my dziękujemy! Coś się kończy, a coś zaczyna… Tak więc widzimy się już niedługo!", "Dziękuję za wszystko! Za niesamowite emocje, które było mi dane przeżyć w 'Milionerach'", "Bardzo dziękuję panie Hubercie. I życzę powodzenia w innym miejscu. Milionerzy z panem w TVN to była czysta przyjemność" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.