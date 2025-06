Maciej Pela postanowił udzielić wywiadu Żurnaliście. W rozmowie poruszył temat rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Opowiedział o rzekomej zdradzie, której miała się dopuścić celebrytka, a także fakcie, że miała podobno namawiać męża do podpisania umowy o zachowaniu poufności. Czy nowe informacje mogą zaszkodzić medialnemu wizerunkowi Kaczorowskiej? To powiedziały nam ekspertki od PR - Marta Rodzik oraz Żaneta Kurczyńska znana w sieci jako Okiem PR-owca.

Maciej Pela uderza w Agnieszkę Kaczorowską. Czy to jej zaszkodzi?

Maciej Pela postanowił ujawnić, jak wyglądało jego życie z Agnieszką Kaczorowską. W wywiadzie pojawiło się wiele niewygodnych informacji, które mogłyby zaszkodzić celebrytce. Czy faktycznie tak będzie? "Myślę, że celebryci zbyt często dzielą się swoim życiem prywatnym i nie potrafią się rozejść na neutralnej płaszczyźnie. Nawet jeśli doszło do wielu nieprzyjemnych wydarzeń, rozczarowań czy też niechcianych powiedzianych słów, to warto nie dzielić się z obserwującymi tym z szacunku do tego co było przez lata między parą" - zauważa specjalistka od PR, Marta Rodzik. "Warto rozejść się z godnością i szacunkiem - bo nieważne jak się zaczyna, tylko jak się kończy. Myślę, że słowa wypowiedziane przez pana Pelę nie zaszkodzą wizerunkowi pani Kaczorowskiej, ponieważ ten temat jest już wałkowany od roku. A pani Agnieszka ma silną markę własną" - podkreśliła ekspertka.

Jak sądzi Żaneta Kurczyńska, wywiad może zaszkodzić... ale Peli! "Wbrew pozorom, medialna ofensywa Macieja Peli może bardziej zaszkodzić jemu samemu niż Agnieszce Kaczorowskiej. Widzimy wyraźnie, że odbiorcy są już zmęczeni publicznym praniem rodzinnych brudów – tym bardziej, gdy temat wciąż powraca w kolejnych wywiadach. Zamiast wzbudzać empatię, pojawia się raczej efekt znużenia i poczucie, że to już nie jest szczera relacja, lecz próba podtrzymania zainteresowania swoją osobą" - uważa specjalistka.

Agnieszka Kaczorowska będzie wygraną w tej sytuacji?

Ekspertka od PR uważa, że Kaczorowska nie wdając się w dyskusje, wypada lepiej. "Agnieszka Kaczorowska konsekwentnie zachowuje dystans i klasę, nie wdając się w medialne dyskusje. W świecie show-biznesu taka strategia bardzo często okazuje się najlepsza – to cisza buduje autorytet i chroni wizerunek przed kryzysem. Odbiorcy coraz częściej patrzą przychylnie na osoby, które potrafią 'zachować twarz' - nawet w trudnych sytuacjach" - mówi nam ekspertka. "W show-biznesie można wygrać głośnym skandalem, ale na szacunek i zaufanie publiczności pracuje się mądrym milczeniem. Dziś to Kaczorowska wygrywa tę medialną rozgrywkę – właśnie dzięki temu, że nie gra w grę, którą nieudolnie próbuje rozgrywać Maciej Pela" -