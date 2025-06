27 czerwca Justyna Żyła po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, a sama celebrytka świętowała w tym dniu również swoje 37. urodziny. Na instagramowym profilu byłej żony Piotra Żyły pojawiły się pierwsze zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. Widzimy na nich gwiazdę ubraną w suknię ślubną utrzymaną w stylistyce boho oraz wtulonych w siebie zakochanych w otoczeniu dymu.

Justyna Żyła pokazała ślubną stylizację. Jasna ocena eksperta

Plotek poprosił o komentarz stylistę fryzur i eksperta modowego Michała Musiała. Ten podkreślił, że całość pasowała do mniej formalnego charakteru uroczystości z uwagi na to, że był to drugi ślub gwiazdy. "Justyna Żyła zdecydowała się na suknię ślubną o dość skromnym fasonie. Mamy tu do czynienia z długim rękawem i zachowawczym dołem kreacji" - ocenił. Zdaniem eksperta zabrakło jednego. "Tak naprawdę nie wiadomo, czy Justyna chciała pójść bardziej w kierunku boho, starego Hollywood czy jeszcze innym" - dodał Michał Musiał. "Na plus z całą pewnością okazał się makijaż. Justyna zdecydowała się na dość naturalną wersję z nieco mocniej podkreślonym okiem. To doskonałe rozwiązanie na tak ważną uroczystość. Było mocniej niż zwykle, aczkolwiek bardzo stylowo i zgodnie z obecnymi trendami" - ocenił.

Przy okazji stylista przyjrzał się również fryzurze gwiazdy. "Mamy tu do czynienia z częściowo podpiętymi włosami, jednak loki są zbyt mocno skręcone" - stwierdził, a następnie dodał: "Zdecydowanie lepiej prezentowałaby się bardziej swobodna forma" - podsumował Michał Musiał. Zaznaczył, że najważniejszym jest, by to panna młoda tego dnia czuła się wyjątkowo i z pewnością na długo zapamięta te chwile.

Justyna Żyła szczerze o nowej miłości i rezygnacji z życia medialnego. Jej wypowiedzi mogą wielu zaskoczyć

Niedawno porozmawialiśmy z Justyną Żyłą na temat jej życia prywatnego. Celebrytka przyznała, że u boku obecnego partnera czuje się naprawdę szczęśliwa. "Poznałam człowieka o wielkim sercu, kogoś tak empatycznego. Nie znam drugiej takiej osoby, na której widok każdy się uśmiecha. Jest fantastyczny pod każdym względem. Kocham go miłością bezgraniczną, tak jak swoje dzieci" - wyznała nam z nieukrywanym entuzjazmem. Zapytana o ewentualny powrót do show-biznesu, Żyła przyznała, że nie ma go w planach. "Ze względów zdrowotnych musiałam trochę odpuścić, jeżeli chodzi o pracę fizyczną. Powrotu do tego, o co pytacie, nie planuję... To największe..." - podsumowała tajemniczo w rozmowie z Plotkiem.