Od momentu wyboru Karola Nawrockiego na przyszłego prezydenta RP, styl jego małżonki jest szeroko komentowany. Czy Marta Nawrocka sprawdzi się w roli pierwszej damy i czy będzie zachwycać stylem, jak niegdyś Jolanta Kwaśniewska? Na prośbę Plotka modowym wyborom przyszłej prezydentowej przyjrzały się trzy ekspertki: Ewa Rubasińska-Ianiro, Karolina Kotas oraz Anita Kus Munsanje. Stylistki miały różne uwagi i rady dla Marty Nawrockiej. Pojawiła się nawet sugestia, by bardziej inspirować się Melanią Trump.

Stylistka widzi potencjał modowy w Marcie Nawrockiej. Mówi o ważnych zasadach

Ewa Rubasińska-Ianiro przeanalizowała styl Marcie Nawrockiej i stwierdziła, że przyszła pierwsza dama zdaje sobie sprawę z modowych zasad, które są dostosowane do jej fizjonomii. Dzięki temu wie, jak się ubierać. - Marta Nawrocka to teraz najbardziej trendujący temat, a wiadomo, że kwestia jej wizerunku jest jedną z pierwszych, która jest zauważona i poddawana ocenie. A po analizie jej poczynań stylizacyjnych, zdecydowanie chciałabym polecić te wybory innym poszukującym we mgle paniom, które mają podobną do niej figurę, czyli w tym przypadku w formie pełnej klepsydry, żeby dostały konkretne przykłady, co mogą ubierać na różne okazje. Bardzo dobrze sobie radziła do tej pory i wydaje się, że potem może być chyba tylko lepiej, bo moda jest taką cudowną sferą, gdzie tylko lustro ma rację! A racja jest w proporcjach. Kiedy ktoś prosi mnie o porady, jak się ubierać ze względu na swój typ urody i sylwetki zawsze polecam właśnie lustro, a następnie oczy! To prawdę nam powie, co i gdzie dodać lub ująć! Patrząc na Instagram Marty Nawrockiej podsumowanie jej stylu jest proste. Ona przestrzega i praktycznie używa zasad, które dotyczą jej figury i koloru włosów! - powiedziała Plotkowi Ewa Rubasińska-Ianiro.

Ekspertka wyliczyła, jakie reguły są istotne w przypadku kobiet o sylwetce typu klepsydra i dla blondynek o ciepłym odcieniu włosów. - Dla kobiety o sylwetce typu klepsydrą z zaznaczonymi ramionami i biustem o węższej talii i naturalnymi kobiecymi biodrami, o blond włosach – zaleca się wybierać ubrania podkreślające talię! Spódnice w kształcie litery A, ołówkowe do kolana, sukienki z podwyższoną talią, spodnie palazzo oraz dekolty w kształcie litery V lub typu łódka mogą być świetnym wyborem. Należy unikać ubrań zbyt obcisłych w okolicach bioder i preferować lekkie, lejące się tkaniny - zaznaczyła stylistka.

Karolina Kotas o stylu Marty Nawrockiej: Potrzebuje więcej charakteru, więcej klasy

Na zapytanie Plotka odpowiedziała także stylistka wizerunku Karolina Kotas. Ekspertka zauważyła, że Marta Nawrocka wyróżnia się autentycznością i naturalnością, ale jednocześnie zaznaczyła, że przyszła pierwsza dama staje przed dużym wyzwaniem. Chodzi o nabranie wyrafinowania i klasy w stylu. - Bycie pierwszą damą to nie tylko rola reprezentacyjna, to także ogromna siła symboliczna. Styl, który prezentuje żona prezydenta, staje się nieformalnym językiem – wyraża klasę, wartości, charakter, podejście do kobiecości. Styl Marty Nawrockiej przykuwa uwagę swoją naturalnością i autentycznością. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie gra kogoś, kim nie jest – i to ogromny atut. Nie mamy tu wymuszonej stylizacji, tylko kobietę, która dobrze czuje się w swoich ubraniach. Ale to dopiero początek drogi. Marta Nawrocka wchodzi teraz na salony – i to dosłownie. A bycie pierwszą damą to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie wizerunkowe. Styl stanie się jej narzędziem komunikacji. Będzie nie tylko żoną prezydenta, ale też reprezentantką kobiet, państwa, wartości. Dlatego jej styl potrzebuje teraz mocniejszej ramy – więcej charakteru, więcej klasy, więcej wyrafinowania - powiedziała Karolina Kotas Plotkowi.

Stylistka radzi Nawrockiej, żeby zainspirowała się Melanią Trump

Karolina Kotas ma też kilka modowych rad dla Marty Nawrockiej. - Styl Marty Nawrockiej dziś balansuje między sportową swobodą, a klasyką - brakuje mu jeszcze charakterystycznego "DNA". Doradziłabym zbudowanie rozpoznawalnej linii stylu - eleganckiej, kobiecej, z nutą nowoczesnej siły. Inspirowanej np. Melanią Trump – ale w mniej "kostiumowej", a bardziej przyjaznej odsłonie. W jasnych barwach wygląda promiennie – złamana biel, błękit, kość słoniowa, jasny róż dodają jej lekkości. Czerń z kolei jest zbyt surowa i przytłaczająca. Warto wprowadzić barwy szlachetne – granat, śliwkę, zgaszoną zieleń czy karmel, które budują powagę, ale nie odbierają świeżości - doradziła Karolina Kotas.

Ekspertka zwróciła też uwagę na dodatki oraz fryzurę Marty Nawrockiej. Zasugerowała lekką ekstrawagancję. - Torebki, szale, broszki czy biżuteria to elementy, które budują rozpoznawalność. Póki co są bardzo zachowawcze, a właśnie tu można przemycić odrobinę ekstrawagancji. Ciekawe okulary, geometryczna biżuteria, odważniejszy print na apaszce - to elementy, które mogą stać się jej „znakiem firmowym". Fryzura jest obecnie naturalna, ale brakuje jej objętości – delikatne fale, lekkie uniesienie u nasady, może nieco dłuższe włosy – dodałyby elegancji. Makijaż delikatny, ale dobrze wykonturowany – szczególnie przy świetle reflektorów – to absolutna podstawa - dodała ekspertka.

Styl Marty Nawrockiej wymaga zmian? "Rola pierwszej damy to już inna liga"

Styl Marty Nawrockiej oceniła także Anita Kus Munsanje. Modowa ekspertka zauważyła, że przyszła prezydentowa ubiera się nowocześnie, w stylu znanym z ofert popularnych sieciówek. - Jej obecny sposób ubierania się można opisać jako bardzo na czasie - tzw. "Zara girl", czyli styl nowoczesnej, zadbanej kobiety, która zna trendy, ale stawia na rzeczy dostępne i noszone z lekkością. To taki "jestem jedną z was" w najlepszym wydaniu – schludnie, ładnie, bez przesady. To ogromny atut, bo taki wizerunek budzi sympatię i naturalność. Natomiast rola pierwszej damy to już inna liga – to funkcja, która niesie ze sobą pewien ciężar symboliczny. I choć Marta wygląda świetnie w swoich stylizacjach, to warto byłoby zrobić mały krok w stronę bardziej eleganckiego, dopracowanego stylu, który mówi: "mam klasę, jestem liderką, mam wpływ" - podkreśliła Anita Kus Munsanje.

Ekspertka ma kilka modowych tipów dla przyszłej pierwszej damy. - Nie chodzi o całkowitą zmianę, tylko o kilka drobnych, ale ważnych korekt. Zamiast ubrań z sieciówek – warto wprowadzić rzeczy lepszej jakości, o klasycznych krojach, często szyte na miarę lub dostosowane do indywidualnej sylwetki. Postawić na proste, eleganckie sylwetki i stonowaną kolorystykę – beże, granaty, biel, czerń. Zamiast "modnych" dodatków – wybrać te bardziej ponadczasowe, które dodają klasy. Fryzura? Obecna jest dziewczęca i świeża, co działa na plus, ale na większe okazje przydałoby się coś bardziej ułożonego i dostojnego, co lepiej prezentuje się w oficjalnych sytuacjach i na zdjęciach. Styl Marty jest dziś bardzo sympatyczny i "codzienny", ale jako pierwsza dama mogłaby zyskać dużo, pokazując się w nowej odsłonie – trochę bardziej wyrafinowanie, z klasą, jako kobieta, która nie tylko reprezentuje, ale też inspiruje - dodała Anita Kus Munsanje.