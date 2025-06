Wywiad Doświadczył homofobii. Mariusz Kozak przywołał słowa Dudy i ujawnił, gdzie widział jego córkę. "Szkoda mi jej"

Mariusz Kozak z programu "Gogglebox Przed telewizorem" w związku z Pride Month w rozmowie z Plotkiem szczerze opowiedział: o hejcie, z jakim muszą zmagać się osoby LGBTQ+, obawach, polityce i nadziei na bardziej otwartą Polskę. Wyjawił, co go boli, czego się boi i co daje mu siłę w życiu.