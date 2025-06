7 czerwca na instagramowych profilach Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej została opublikowana fotografia autorstwa Łukasza Swaryczewskiego. Wyjątkowe czarno-białe zdjęcie ukazujące moment pożegnania małżeństwa przed kwarantanną poprzedzającą lot Polaka w kosmos zdobyło w sieci wiele polubień i słów uznania internautów.

Sławosz Uznański-Wiśniewski na wyjątkowym zdjęciu z żoną. Fotograf zdradził kulisy

W rozmowie z Plotkiem fotograf Łukasz Swaryczewski podzielił się swoimi refleksjami na temat zdjęcia, które wykonał. Jak wyjawił, nie chodziło mu jedynie o techniczną stronę wykonania fotografii, lecz przede wszystkim o uchwycenie głębokich emocji towarzyszących wyjątkowej chwili rozłąki zakochanych. - Zrobienie tego zdjęcia było dla mnie niezwykle poruszającym i intymnym doświadczeniem. Towarzyszyło mi poczucie ogromnej odpowiedzialności - nie tylko za kadr, lecz także za uchwycenie chwili, która była pełna emocji, napięcia i miłości. Sławosz i Aleksandra żegnali się przed rozpoczęciem kwarantanny. Chciałem być jak najmniej widoczny, dając im przestrzeń, a jednocześnie starając się uchwycić ten wyjątkowy moment tak, by mówił sam za siebie - wyjawił Swaryczewski w rozmowie z Plotkiem.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pokazali wyjątkowy moment. Fotograf o tym, czy zdjęcie przejdzie do historii

W dalszej części rozmowy z Plotkiem zapytaliśmy Łukasza Swaryczewskiego, czy uważa, że fotografia, którą wykonał, na szansę przejść do historii. Artysta wyjawił, jakie emocje starał się ukazać na zdjęciu. - Czy to zdjęcie przejdzie do historii? Czas pokaże. Dla mnie osobiście już ma swoją wartość - jako zapis emocji i ludzkiej bliskości w niezwykłych okolicznościach - wyznał. Na koniec zapytaliśmy fotografa o to, w jaki sposób został zaangażowany w wykonanie zdjęcia Uznańskim-Wiśniewskim. - Zostałem poproszony o wykonanie tej fotografii przez samych zainteresowanych. Zależało im na tym, aby mieć pamiątkę z tej chwili - podsumował Łukasz Swaryczewski z rozmowie z Plotkiem.

