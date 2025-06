Andrzej Duda ma przed sobą ostatnie tygodnie w roli prezydenta. 6 sierpnia przekaże on tę funkcję Karolowi Nawrockiemu. Polityk 23 czerwca wybrał się wraz z małżonką na jedną z ostatnich oficjalnych podróży. Tym razem para prezydencka poleciała do Podgoricy, gdzie spotkała się z prezydentem Czarnogóry oraz jego żoną. Ekspertka na prośbę Plotka przyjrzała się stylizacji Agaty i Andrzeja Dudów. To nam powiedziała Ewa Rubasińska-Ianiro.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda tłumaczy swój wpis o wyborach. "To brzmi trochę jak żart"

Andrzej Duda wizytuje w Czarnogórze. Stylistka dostrzegła pewien problem

Jedną z ostatnich podróży para prezydencka odbyła do stolicy Czarnogóry, gdzie powitali ich Milena i Jakov Milatović. Jak stylizacje głowy państwa oceniła Ewa Rubasińska-Ianiro? - W tańcu towarzyskim obowiązuje złota zasada: partner jest ramą, partnerka - obrazem. I choć brzmi to jak patriarchalna metafora z lat 50., w dyplomacji i modzie to wciąż sprawdzony duet. Widać to doskonale na oficjalnych wystąpieniach pary prezydenckiej - klasyka zawsze się obroni - zauważa stylistka. - Pan prezydent w eleganckim garniturze - stonowanym kolorystycznie, grzecznym aż do bólu, wyprasowanym jak protokół dyplomatyczny. Tu nie ma miejsca na ekstrawagancję - podkreślała ekspertka. - Garnitur robi swoje: podkreśla powagę funkcji, nie krzyczy i nie wychodzi przed szereg. W skrócie – eleganckie tło - oceniła.

Pojawił się jednak pewien problem. Stylistka zaapelowała do panów, odnosząc się do stylizacji prezydenta. - Jeśli zapinacie marynarkę (a wypada), to proszę, prostujcie się. Napięcie materiału przy guziku to nie jest żaden "dynamiczny look". To sygnał, że coś poszło nie tak. Wystarczy ściągnąć łopatki, odetchnąć jak dumny reprezentant narodu, a sylwetka od razu gra w tej samej drużynie co garnitur. Klasyka lubi, jak się ją nosi z godnością - przekazała nam specjalistka.

DudowieOtwórz galerię

Agata Duda trafiła w punkt? Tak jej stylizacje podsumowała ekspertka

Jak na spotkaniu w Podgoricy wypadła pierwsza dama? Okazuje się, że świetnie! Wiele zawdzięczała kolorowi stylizacji. - Jasnoniebieska garsonka, odcień baby blue z nutą prezydenckiej pewności siebie. Kolor wręcz stworzony dla blondynek - rozświetla cerę, dodaje świeżości, a przy okazji jest absolutnym hitem tego sezonu. Trenduje i robi robotę" - zauważa stylistka. - Szczególnie w połączeniu z granatem męskiego garnituru i neutralnymi dodatkami - to duet, który spokojnie przetrwałby nawet kontrolę z dress code’u NATO - stwierdziła Ewa Rubasińska-Ianiro.