Już po raz szósty magazyn "Forbes Women" wraz z Instytutem Monitorowania Mediów przygotował ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. W czołówce znalazły się najpopularniejsze nazwiska ze świata sportu, show-biznesu i biznesu. Na samym szczycie króluje Iga Świątek, której medialną wartość wyceniono na 2,1 miliarda złotych. Drugie miejsce zajęła Anna Lewandowska z kwotą 288,5 miliona złotych. Kolejne miejsca należały do przedstawicielek branży sportowej, a tuż za nimi na ósmej pozycji znalazła się Julia Wieniawa, której markę wyceniono na 248,6 milionów złotych. Pierwszą dziesiątkę zamyka natomiast Magda Gessler z kwotą 238 milionów złotych. Zapytaliśmy ekspertkę ds. wizerunku i PR Martę Rodzik, w jaki sposób należy interpretować podane kwoty - czy odnoszą się do realnych zarobków, a może szacowanej wartości medialnej i marketingowej marki osobistej. Ekspertka wszystko nam wyjaśniła.

Ekspertka tłumaczy, o co chodzi w rankingu "Forbes Women". Już wiadomo, skąd te milionowe kwoty

Patrząc na gigantyczne kwoty podane przy znanych nazwiskach, można wysnuć wniosek, że gwiazdy mogą pochwalić się takimi kwotami na swoich kontach bankowych. Okazuje się, że to zupełnie błędna interpretacja, co wyjaśniła nam Marta Rodzik. "Kwoty przedstawione w zestawieniu nie odnoszą się do realnych zarobków, ani majątku tych osób. Są to szacunkowe wartości medialne i marketingowe ich marek osobistych - czyli ujęcie brandingowe i PR-owe, a nie czysto finansowe. W praktyce oznacza to wycenę potencjału rynkowego marki osobistej danej osoby, czyli jak bardzo jest rozpoznawalna, jaką ma wiarygodność, jak wpływa na decyzje zakupowe odbiorców i ile może "przynieść" marce czy firmie, która się z nią zwiąże" - powiedziała nam ekspertka.

Przy okazji wyszło na jaw, w jaki sposób mierzona jest wartość marki osobistej. Okazuje się, że w tym celu specjaliści łączą kilka narzędzi: media monitoring oraz social listening. Co liczy się najbardziej? "Ekwiwalent reklamowy AVE - czyli wartość medialnych wzmianek, gdyby trzeba było za nie zapłacić. Zasięgi i zaangażowanie w social mediach - w tym współczynniki interakcji, growth followerów, viral. Wskaźniki wizerunkowe (...) Realizowane współprace i kontrakty reklamowe - np. liczba marek, typ kampanii, branże. Takie wyceny są najczęściej oparte o model ekonometryczny lub analizę medialności (np. ekwiwalentu reklamowego - AVE), zasięgów, zaangażowania społeczności, siły wizerunku, obecności w kampaniach oraz danych rynkowych. Wartością marki osobistej to przede wszystkim autentyczność, zaufanie, zdolność wpływów, wartość komercyjna oraz rozpoznawalność" - wytłumaczyła nam Marta Rodzik.

Na tym opierają się cenione marki osobiste gwiazd. Dobrze oddają panujące trendy?

Ekspertka ds. wizerunku i PR nie ukrywa jednak, że zawsze są i będą różnice między branżami. W różny sposób oceniane i wyceniane są marki osobiste w sporcie, show-biznescie czy biznesie. Marta Rodzik zwróciła uwagę, że w przypadku Igi Świątek jej marka opiera się na autentyczności, wynikach oraz globalnym zasięgu. W przypadku Julii Wieniawy czy Magdy Gessler liczy się kreatywność, medialność, obecność na wielu kanałach oraz umiejętność zarządzania narracją. Z kolei jeśli chodzi o Annę Lewandowską, to znaczenie ma miks rozpoznawalności, ekspertyzy oraz komercyjnych sukcesów.

Marta Rodzik nie ma wątpliwości, że ranking "Forbes Women" dobrze oddaje trendy i wpływ znanych kobiet na rynek oraz opinię publiczną. "Iga Świątek jako liderka to wybór trafny: globalna pozycja, stabilny wizerunek, wartości, które są dziś ważne społecznie. Anna Lewandowska buduje długofalową markę opartą na zdrowiu, motywacji i produktach. Julia Wieniawa reprezentuje młode pokolenie marek osobistych, opartych na lifestyle’u, kreatywności i elastyczności kanałów" - podkreśliła ekspertka i dodała również, że i obecność Magdy Gessler w rankingu to dowód na to, że "silna marka może funkcjonować dekadami, jeśli jest dobrze zarządzana i konsekwentna w przekazie".