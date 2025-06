Od czasu wyboru Karola Nawrockiego na przyszłego prezydenta RP pod lupą ekspertów znalazła się także przyszła pierwsza dama. Projektant Robert Czerwik przyjrzał się modowym wyborom Marty Nawrockiej 19 czerwca. Nie miał jednak pozytywnej konkluzji. Zwrócił uwagę na to, co zawiodło podczas wyjścia prezydentowej na procesję.

Robert Czerwik załamał ręce nad stylizacją Marty Nawrockiej. "Zaburzone proporcje, skrócona sylwetka"

Robert Czerwik w rozmowie z Plotkiem przyznał, że wciąż widzi duży potencjał w stylizacjach Marty Nawrockiej, ale nie może uznać jej ostatniego outfitu za udany. "Pani Marta Nawrocka została dziś estetycznie przełamana. I nie ukrywam - trochę mi z tym źle. Dawałem (i nadal daję) ogromny kredyt zaufania, bo potencjał jest. Wrażliwość jest, ale dziś moje nadzieje lekko się posypały. Bluzka w odcieniu fioletu zestawiona z jasną marynarką? Super. Fajna tonacja, ciekawa gra kolorem, ale potem robi się już ciężko. Dosłownie. Bo dół stylizacji to już inne opowiadanie. Spodnie + masywny bucior - niestety nie. Zaburzone proporcje, skrócona sylwetka, efekt przyciężki i pozbawiony lekkości, która w takiej sytuacji i przy takiej roli jest jednak istotna. Gdybym mógł coś doradzić - wygodny, smukły loafers bez grubej podeszwy. Delikatny akcent, który nie przeciąga całej sylwetki w dół" - ocenił projektant.

Fryzura Marty Nawrockiej rozczarowała eksperta. "To po prostu nie zagrało"

Modowy ekspert przyczepił się także do fryzury żony prezydenta-elekta. Robert Czerwik podkreślił, że to nawet rozczulające, że przyszła prezydentowa pokazała opinii publicznej, że także może mieć problem z odpowiednim ułożeniem włosów. "No i jeszcze ta fryzura… Bad Hair Day u prezydentowej. Z jednej strony - rozczulające. Z drugiej - jednak wychodzimy publicznie. Może warto było zdecydować się na konkretny ruch? Chociażby jakieś przylizane upięcie? Albo może to ja się mylę? Może właśnie trzeba pokazać, że nawet prezydentowa czasem nie ma siły do włosów. Że też jest człowiekiem. Ale estetycznie? Dzisiaj to po prostu nie zagrało" - dodał Robert Czerwik.