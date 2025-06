Sierocki bez ogródek o Steczkowskiej i występie Polsacie. Oto co sądzi o całym zamieszaniu

Niedługo po zakończeniu tegorocznego Konkursu EurowizjiJustyna Steczkowska popadła w konflikt z TVP z powodu wystąpienia na Polsat Hit Festival. Według medialnych doniesień w wyniku sporu artystka musiała wykupić kostiumy sceniczne za ponad 10 tys. zł. Stroje miały być wcześniej ufundowane przez publicznego nadawcę. Niedługo potem wokalistka nie została zaproszona na Festiwal w Opolu. Gwiazda w opublikowanym wpisie w sieci nie ukrywała, że de decyzja Telewizji Polskiej "złamała jej serce".

Zobacz wideo Steczkowska zrobiła problem TVP? Zaskakujące słowa Marka Sierockiego

Marek Sierocki komentuje występ Justyny Steczkowskiej w Polsacie. Padły zaskakujące słowa

Podczas tegorocznego Festiwalu w Opolu Marcin Wolniak przeprowadził wywiad z Markiem Sierockim. W rozmowie poruszono temat powrotu Justyny Steczkowskiej z Eurowizji oraz jej występu w konkurencyjnej stacji telewizyjnej. Komentator muzyczny w odpowiedzi nie ukrywał, że nie widzi w tym ruchu wokalistki żadnego problemu oraz jest pełen uznania dla jej eurowizyjnego show. - Każdy ma prawo do występowania, gdzie chce, w której stacji telewizyjnej chce. Ja pogratulowałem Justynie nie raz i nie dwa tego występu. Mnie to w fotel wbiło. To było coś na naprawdę mega światowym poziomie -stwierdził, podkreślając profesjonalizm i klasę artystki.

Marek Sierocki o polityce podczas Konkursu Eurowizji. Czy Izrael powinien zostać wycofany z wydarzenia?

W dalszej części rozmowy z Plotkiem Marek Sierocki, który przez trzy lata pełnił funkcję głosu Polski na Eurowizji, ogłaszając punkty, został zapytany także o polityczne napięcia i sugestie wycofania Izraela z konkursu. Dziennikarz odpowiedział stanowczo, że nie zabiera głosu w kwestiach politycznych i dalej zamierza trzymać się tej zasady. - Ja uważam Eurowizję za największe show telewizyjno-muzyczne chyba na świecie i je oglądam co roku nie tylko dla muzyki, choć dla muzyki przede wszystkim, ale także dla podpatrzenia nowych pewnych tendencji. (...) To jest naprawdę najbardziej inspirujący konkurs i program telewizyjny, gdzie naprawdę się dzieje - podsumował Sierocki.