Podczas rozmowy z Marcinem Wolniakiem za kulisami Festiwalu w Opolu, Paula Karpowicz-Zimecka - wokalistka związana z zespołem Topky - odniosła się do powszechnych stereotypów na temat muzyki disco polo. Artystka zdecydowanie broni branży, podkreślając, że wśród wykonawców tego gatunku jest wiele prawdziwych talentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Paula Karpowicz-Zimecka z zespołu Topky o występach w Opolu, a także o tym, że na kultowej scenie podczas festiwalu nie ma disco polo

Paula Karpowicz broni disco polo. Zawraca uwagę na wielu niedocenionych artystów w branży

Paula Karpowicz-Zimecka na informację o tym, że często słyszy się opinie, iż śpiewa wyjątkowo czysto na żywo, przyznała, że to nie jest wcale taka rzadkość w środowisku disco polo. - To jest ogólnie taka łatka, którą się przypina discopolowcom, ale my w branży mamy bardzo dużo dobrych wokalistów - zaznaczyła. Wokalistka wymieniła kilka przykładów artystów, którzy jej zdaniem zasługują na większą rozpoznawalność. - Małgosia Główka, Camasutra, Karol Defis - naprawdę to są tak mocne głosy, że powinny być pokazane dużo szerszej publiczności - powiedziała z nieukrywanym przekonaniem. Karpowicz-Zimecka zwróciła także uwagę na brak obecności disco polo w oficjalnych częściach opolskiego festiwalu, w tym w Konkursie Premier, pomimo wysyłanych zgłoszeń. Jej zdaniem to niesprawiedliwość, która odbiera szansę wielu utalentowanym artystom. - Nie wiem, dlaczego tak jest, ale uważam, że powinna być nam dana szansa - chociaż raz - podsumowała.

Paula Karpowicz otwarcie o Caroline Derpieński. Jej opinia może zaskoczyć

W wywiadzie udzielonym reporterce Jastrząb Post Paula Karpowicz-Zimecka zdradziła, że miała okazję poznać Caroline Derpieński. Choć nie są blisko, wokalistka zespołu Topky przyznała, że kilka razy rozmawiały i ich kontakt wspomina bardzo dobrze. - Bardzo lubię [Caroline Derpieński – przyp.red.]. Naprawdę, ja nie znam też jej dobrze. Miałyśmy okazję rozmawiać parę razy. Bardzo prywatnie mi się z nią super rozmawia - powiedziała. Artystka odniosła się również do charakteru Caroline i wyraziła o niej pozytywną opinię. - Wbrew pozorom jest to bardzo wrażliwa dziewczyna, także naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna dziewczyna, z którą jest o czym porozmawiać. Można spędzić z nią czas i naprawdę jest to czas fajny, nie jest nudny. Złego słowa o niej nie mogę powiedzieć - wyznała.