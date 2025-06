Maryla Rodowicz po raz kolejny nie otrzymała zaproszenia do Opola. Co ciekawe, podczas jednego z koncertów publiczność usłyszała jej przebój "Łatwopalni", tyle że w wykonaniu Andrzeja Seweryna i Jacka Cygana. "Nie lubię, jak ktoś śpiewa moje piosenki. Wolałabym zrobić to sama, ale tak jak mówię, nie było zaproszenia" - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Podobnie jak w ubiegłym roku, nieobecność Maryli Rodowicz na opolskim festiwalu wywołała sporo emocji. Z czego wynika brak zaproszenia? Tę kwestię w rozmowie z Markiem Sierockim poruszył nasz reporter Marcin Wolniak.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodowicz celowo pomijana przez TVP? Marek Sierocki zabrał głos

Marek Sierocki nie ma wątpliwości. Maryla Rodowicz wróci do Opola

Zapytany o to, czy Maryla Rodowicz nie jest zapraszana do Telewizji Polskiej "z zasady", Marek Sierocki stanowczo zaprzeczył. - Nie, myślę, że to nie jest tak - zaczął. - Ja pracę nad tym festiwalem rozpocząłem, kiedy on miał już jakiś kształt, więc mogę odpowiadać za te koncerty, które ja przygotowywałem, czyli "Premiery", "Debiuty", "Prywatkę", Jacka koncert, przy którym pracowaliśmy od kilku miesięcy. Myślę, że Maryla jeszcze nie raz i nie dwa pojawi się w Opolu - stwierdził na sam koniec dziennikarz.

Sama Rodowicz nie ma pojęcia, dlaczego zaproszenia nie otrzymała. "To jest dziwne i nie wiem, jak to wytłumaczyć, że nie jestem zapraszana do żadnego koncertu letniego, których TVP robi dużo. Poza tym nie zaproszono mnie do Opola, na sylwestra i tak dalej. Nigdzie mnie nie ma" - żaliła się Plejadzie.

Andrzej Seweryn wykonał w Opolu hit Maryli Rodowicz. Widzowie byli bezlitośni

Aktor zaśpiewał utwór wokalistki na koncercie "Trzy ćwiartki", który odbył się ostatniego dnia 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie wtedy fani mogli usłyszeć największe hity z tekstami Jacka Cygana, w tym napisaną przez niego piosenkę "Łatwopalni", którą w oryginale wykonuje Rodowicz. Choć Seweryn dwoił się i troił, by utwór zaśpiewać jak najlepiej, to w komentarzach pod występem pojawiło się mnóstwo krytycznych głosów. "A gdzie pani Maryla z tą piosenką? Toż to porażka!", "Tylko Maryla do tej piosenki. Szkoda, że znowu polityka", "Mogli sobie darować", "Nie brzmiało to najlepiej. Maryla niezastąpiona" - pisali.