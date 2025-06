Doda jest jedną z największych gwiazd rodzimej branży muzycznej, więc nie dziwi, że wielu liczy się z jej zdaniem. Gwiazda nie chce jednak wypowiadać się publicznie na temat polityki. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że ten temat nie jest jej szczególnie bliski.

Doda nie lubi rozmawiać o polityce. Wspomniała o byłych

1 czerwca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzyli się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Ostatecznie zwyciężył prezes IPN, który zyskał 50,89 proc. głosów i już niedługo zamieszka w Pałacu Prezydenckim. Co o wynikach wyborów sądzi Doda? Czy piosenkarka obudziła się rano w poniedziałek zadowolona, czy rozczarowana? O to zapytał ją reporter Plotka. - Polityka nie rządzi moim życiem. Mam mnóstwo przyjaciół, którzy myślą zupełnie inaczej ode mnie. Czasami byłam w związkach, w których mężczyźni myśleli zupełnie inaczej ode mnie, jeśli chodzi o politykę. I dla mnie to jest temat tabu i powinien być. Tak, żebyśmy się nie poróżniali, żebyśmy się nie kłócili, żebyśmy nie mierzyli się zupełnie inną miarą. Żaden wybór prezydenta nie wpływa na mój nastrój i pozytywne wstanie rano - podsumowała wokalistka.

Doda ma swoją gwiazdę w alei sław w Opolu. Tak zareagowała na jej odsłonięcie

Podczas tegorocznego Festiwalu w Opolu, który rozpoczął się 12 czerwca, Doda miała prawdziwy powód do świętowania. "Spełni się moje marzenie z dzieciństwa, czyli odsłonięcie mojej gwiazdy na Alei Gwiazd w Opolu. Wydaje mi się, że marzy o tym każda piosenkarka, bo to jest dla nas taka wisienka na torcie - całej naszej pracy, wszystkich naszych starań, różnych poświęceń estradowych i scenicznych, i nie tylko... Nie mogę się doczekać, tak bardzo się cieszę" - napisała przed wydarzeniem na Instagramie.

Rabczewska odsłoniła gwiazdę w eleganckiej, żółtej sukni. Podczas tego przełomowego momentu nie zabrało tłumu w okolicy wejścia do opolskiego ratusza. "Jeden z piękniejszych dni. Dziękuję Opole, Rafałowi Bogaczowi, dziękuję moi fani. Odsłonięcie gwiazdy na Alei Gwiazd - kolejne marzenie małej Dorotki spełnione. Jak wam dmuchają w oczy, odwróćcie się do nich seksownym tyłkiem - to dmuchną wam w skrzydła. Niech żyją waszym życiem, a wy spełniajcie marzenia i nigdy się nie poddawajcie" - tak we wpisie na Instagramie podsumowała emocjonujący dzień piosenkarka.