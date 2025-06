Księżna Kate pojawiła się wraz z całą rodziną na corocznym wydarzeniu Trooping the Colour na placu defilad Horse Guards Parade w Londynie. Święto to jest obchodzone w czerwcu z okazji urodzin brytyjskiego monarchy, nawet w przypadku gdy aktualny władca urodził się w innym miesiącu. Choć podczas wydarzenia mogliśmy oglądać niemal wszystkich członków rodziny królewskiej - najwięcej uwagi przyciągnęła księżna Kate oraz jej ciekawa kreacja. Stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła dla Plotka strój żony księcia.

Księżna Kate pod lupą stylistki. Ukłon w stronę Diany czy powrót do lat 80.?

- Trudno przejść obojętnie obok tej stylizacji. Geometrycznie zaznaczone ramiona, wyraźnie zarysowana talia i śnieżnobiały kolor w zestawieniu z królewskim błękitem - to wszystko przywodzi na myśl złotą erę kobiecego "power dressingu", czyli lata 80. - oceniła ekspertka modowa. Jej zdaniem, choć "surowy fason" kreacji księżnej został zinterpretowany w wersji królewskiej, "trudno nie zauważyć odwołań do estetyki tamtej dekady".

Biel w kontraście to symbol siły i elegancji - świetnie współgra z paskiem w talii, który jak nic innego potrafi podkreślić figurę. Dopełnieniem całości jest rzeźbiarski kapelusz, nawiązujący do teatralnej elegancji Brytyjek z przełomu lat 80. i 90.

- skomentowała dalej Rubasińska-Ianiro. Co ciekawe, stylistka doszukała się przy tym także odwołań do kreacji zarówno księżnej Diany, jak i królowej Elżbiety II. - Nie da się pominąć echa stylu księżnej Diany, a także ponadczasowego szyku królowej Elżbiety II. Ale tu nie chodzi o kopiowanie, to raczej świadoma gra z klasyką i współczesnym podejściem do mody dworskiej. Stylizacja Kate to przykład nowoczesnej klasyki mocno osadzonej w tradycji brytyjskiej monarchii - wyjaśniła nam ekspertka, która dostrzegła też podobieństwa między księżną a przyszłą polską pierwszą damą. - Warto przy okazji zauważyć ciekawą koincydencję. W podobnej stylistyce i to wcześniej niż Kate pokazała się Marta Nawrocka podczas wieczoru wyborczego. Obie panie lubią zabłysnąć i wyczuwają puls współczesnej mody - podsumowała Ewa Rubasińska-Ianiro.

Co jeszcze działo się podczas Trooping the Colour? Obecni na miejscu mogli podziwiać rodzinę królewską z bliska

Prócz księżnej Kate uwagę fotoreporterów przyciągnął też m.in. machający i uśmiechający się prosto do obiektywów książę Louis oraz jego dziadek - król Karol III. Monarcha w czasie defilady podróżował w powozie w towarzystwie małżonki - królowej Camilli. Co istotne, podczas obchodów władca oddał również hołd ofiarom katastrofy samolotu Air India oraz przekazał kondolencje rodzinom tragicznie zmarłym.