O rezygnacji Michała Probierza 12 czerwca poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Decyzja ta najprawdopodobniej jest efektem konfliktu z Robertem Lewandowskim, który stracił opaskę kapitana i zrezygnował z gry w kadrze. Wciąż nie milkną spekulacje na temat prawdziwych powodów dymisji Probierza. Sam zainteresowany wydaje się jednak nie przejmować medialnym zamieszaniem, jakie wywołały jego ostatnie decyzje. Na jego profilu pojawił się właśnie wymowny wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda o polskiej reprezentacji. "Zarabiają krocie niewyobrażalne i co w zamian?"

Michał Probierz nie powinien publikować takiego zdjęcia? Ekspertka ma swoje zdanie

"Pozdrawiam wszystkich tych, co już myślą, że jestem wrakiem człowieka i kolportują takie informacje. Raczej jestem człowiekiem z zasadami i uśmiechnięty jak zawsze" - czytamy pod najnowszym zdjęciem Probierza z pola golfowego. W sieci zaroiło się od komentarzy. Niektórzy uważają, że Probierz powinien wstrzymać się z wrzucaniem tego typu zdjęć, ponieważ generują one jedynie niepotrzebne emocje. Co na ten temat sądzi ekspertka od wizerunku, Marta Augustyn?

- Z mojego punktu widzenia tego rodzaju zdjęcie może zostać odebrane przez opinię publiczną jako nietaktowne. W sytuacji kryzysu społecznego oczekujemy od osób publicznych przede wszystkim odpowiedzialności i wyczulenia na emocje odbiorców, a nie manifestowania relaksu. Oczywiście, odpoczynek w sytuacji stresowej jest w pełni uzasadniony, jednak ważne jest, by w komunikacji publicznej wybrzmiewała przede wszystkim empatia i świadomość nastrojów społecznych - przekazała w rozmowie z Plotkiem.

Michał Probierz tak pożegnał się ze stanowiskiem selekcjonera

W komunikacie PZPN zawarto również kilka słów od samego Probierza. "Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było wasze wsparcie" - przekazał.