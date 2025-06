Roksana Węgiel nie wytrzymała. Dosadnie o pytaniach o operacje plastyczne

W ostatnich latach medycyna estetyczna przestała być tematem tabu - coraz więcej gwiazd otwarcie przyznaje się do korzystania z zabiegów upiększających, a nawet operacji plastycznych. Jednak jak się okazuje, ten temat wciąż budzi emocje. Niedawno przekonała się o tym dziennikarka, która za kulisami konferencji prasowej Festiwalu w Opolu zapytała Paullę o ewentualne plany związane z operacjami plastycznymi. Reporterka musiała liczyć się z ciętą ripostą.

Roksana Węgiel została zapytana o zasadność pytań o operacje plastyczne. Ma swoje zdanie

Do sprawy odniosła się również Roksana Węgiel, która za kulisami prób festiwalu w Opolu została zagajona przez Marcina Wolniaka o to, czy pytania o medycynę estetyczną są na miejscu. Wokalistka w swojej odpowiedzi nie ukrywała, że jej zdaniem muzyczne wydarzenie nie jest miejscem do tego rodzaju dyskusji. - Nie widzę w tym sensu. Czy to jest na miejscu? To zależy tak naprawdę od człowieka, mam wrażenie. Ale jednak jak jesteśmy na festiwalu muzycznym lub na jakimś evencie w temacie muzycznym, to pytajmy o muzykę, rozmawiajmy o muzyce, poruszajmy się w tych tematach, bo jednak to jest dość osobista kwestia - wyjawiła gwiazda. Węgiel dodała również, że choć wiele kobiet mówi dziś otwarcie o zabiegach medycyny estetycznej i nie widzi w tym nic złego, to warto uszanować prywatność artystów. - To jest kwestia indywidualna - podsumowała Roxie.

Roksana Węgiel staje w obronie Viki Gabor po decyzji jury. Wierzy, że przed młodą artystką wciąż wiele możliwości

Podczas selekcji wykonawców do festiwalu w Opolu doszło do nieoczekiwanej sytuacji - Viki Gabor, mimo że zgłosiła swój utwór, nie została zakwalifikowana do Konkursu Premier. Decyzja jurorów wywołała niemałe poruszenie w sieci, gdzie pojawiły się różne spekulacje, a niektórzy internauci zaczęli wróżyć młodej artystce rychły koniec kariery. W obronie Viki stanęła Roksana Węgiel, która zabrała głos w rozmowie z reporterem Plotka. Wokalistka zwróciła uwagę na to, że życie artysty pełne jest wzlotów i upadków, a każdy musi mierzyć się z różnymi etapami swojej drogi zawodowej. - Myślę, że czas wszystko weryfikuje i uważam, że nie należy nikogo skreślać, bo momenty w karierze są przeróżne - raz jesteśmy na górze, raz w średnim miejscu, a czasem w ogóle spadamy na dół - przyznała. Gwiazda dodała, że nawet po słabszym okresie można wrócić silniejszym. - Ale naprawdę zawsze można się odbić. Dlatego uważam, że nie powinno się tak oceniać - podsumowała. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Roxie o trudnym momencie w karierze Viki Gabor. Tak to podsumowała.