Karol Nawrocki wraz z Martą Nawrocką pojawił się w Zamku Królewskim 11 czerwca. Tego dnia odbyła się ceremonia, na której otrzymał zaświadczenie w związku z urzędem prezydenta RP. Polityk wraz ze swoją ukochaną witali się z wieloma osobami. Jarosław Kaczyński pocałował Nawrocką w dłoń. Nietypowy gest bardzo zaskoczył pozostałe osoby. Ekspertka skomentowała dla Plotka to zachowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk w Sejmie: Śmiejecie się z 10 milionów ludzi!

Jarosław Kaczyński pocałował Martę Nawrocką w dłoń. Ekspertka oceniła jego gest

Marta Nawrocka została w nietypowy sposób przywitana przez Jarosława Kaczyńskiego. Polityk bez wahania cmoknął kobietę w dłoń. Całą sytuację skomentowała dla nas specjalistka od savoir-vivre, Aleksandra Pakuła. Przyznał, że nie jest to dobre zachowanie. Podkreśliła, że to nie pierwszy raz, gdy Kaczyński pokusił się na nietaktowny gest. "Całowanie w rękę w ogóle nie jest właściwym zachowaniem, szczególnie w okolicznościach zawodowych. Polscy politycy, ze szczególnym podkreśleniem prezesa Kaczyńskiego, uwielbiają jednak to robić. Jarosław Kaczyński powinien być jednak szczególnie ostrożny, bo przez to zamiłowanie do całowania w rękę, pocałował kiedyś Radosława Sikorskiego" - podkreśliła Aleksandra Pakuła. Zwróciła uwagę na pewną rzecz. "Jeśli już całuje się kobietę w rękę, powinno się pamiętać, że całuję się powietrze nad dłonią, a nie samą dłoń" - wytłumaczyła ekspertka.

Marta Nawrocka w szykownej stylizacji. Jak się zaprezentowała?

Stylizacja Marty Nawrockiej pojawiła się na jej profilu na Instagramie. Ukochana Karola Nawrockiego miała na sobie sukienkę o fasonie marynarki w kolorze białym i ze złotymi guzikami. Kreację żony polityka oceniła Ewa Rubasińska-Ianiro. "Dzisiejszy strój to kolejny dowód: klasyczna, lekko złamana biel - symboliczna i świeża. Do tego kobiecy akcent w postaci złotych, ale stonowanych szpilek do kompletu w kolorze guzików" - powiedziała nam ekspertka. Pojawiła się jednak jedna uwaga. Poszło o rajstopy. "Zawsze przypominam: do zdjęć wybieramy modele z minimalną ilością lycry, 10–15 den, w delikatnie ciemniejszym odcieniu. Naturalniejszy efekt i smuklejsza sylwetka gwarantowane" - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: Nawroccy w czułych objęciach na salonach. Czy wypada? Ekspertka stawia sprawę jasno