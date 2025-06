Karol Nawrocki zyskał 50,89 proc. poparcia w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich i tym samym pokonał Rafała Trzaskowskiego. - Dzisiejsza uroczystość ma charakter nie tylko formalny, lecz także głęboko symboliczny, wręczenie uchwały stanowi zwieńczenie procesu demokratycznego, w którym obywatele wyrazili swoją wolę w akcie wolnych i powszechnych wyborów - usłyszeliśmy ze strony szefa PKW Sylwestra Marciniaka podczas środowej uroczystości. Zwróciliśmy uwagę na ubiór Nawrockiego i jego żony podczas ceremonii. Jak duet wypadł w oczach stylistki?

Karol Nawrocki ma coś do poprawy? Tego lepiej unikać

Stylizację polityka oceniła Róża Augustyniak, ekspertka od stylu oraz trendów. - Na pierwszy rzut oka Karol Nawrocki prezentuje się w porządku, jednak przymierzając się do piastowania najważniejszej funkcji w kraju, zwróciłabym większą uwagę na niuanse. Mimo że lubię włoskie kołnierze w koszulach, ten u polityka nie układa się najkorzystniej - zaznaczyła, analizując strój Nawrockiego. - Osobiście nie znoszę też czerwonych krawatów. Uważam, że mężczyźni wypadają dużo bardziej z klasą w bardziej stonowanych kolorach. Co do kroju garnituru, postawiłabym na szycie miarowe, tak aby uniknąć odstającego materiału na ramionach i wydłużyć nieco rękawy w marynarce - uzupełniła. Jesteście ciekawi wniosków innej ekspertki? Zapoznajcie się z tą publikacją.

Marta Nawrocka i nowoczesne wydanie. Zasłużyła na pochwałę?

Kreacje Marty Nawrockiej potrafią zaskoczyć - wybranka Nawrockiego pokazała, że lubi prostotę, ale i nie boi się mocnych kolorów, a także wzorów. Jak wyglądała podczas uroczystości 11 czerwca? - Żona przyszłego prezydenta postawiła na nowoczesną kreację - dość krótką sukienkę o kroju marynarkowym z biżuteryjnymi guzikami i złote buty. Pani Marta prezentuje się w tej stylizacji korzystnie, jednak na tak oficjalną okoliczność, uważam, że mogłaby wybrać coś bardziej wyrafinowanego, ale zapewne ma potencjał na udane stylizacje. Jak już dawniej wspominałam, widać, że pani Nawrocka lubi modę - oceniła Augustyniak.