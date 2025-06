Roxie o trudnym momencie w karierze Viki Gabor. Dosadnie podsumowała

Podczas wyboru artystów, którzy wystąpią na festiwalu w Opolu, doszło do zaskakującej sytuacji - Viki Gabor nie została zakwalifikowana do konkursu premier, mimo że zgłosiła swoją piosenkę. Decyzja jury wywołała falę spekulacji, a niektórzy internetowi komentatorzy zaczęli snuć czarne scenariusze o możliwym końcu kariery młodej artystki.

Roksana Węgiel broni Viki Gabor po odrzuceniu w Opolu. Widzi szanse dla młodszej koleżanki

Za kulisami wydarzenia w obronie koleżanki z branży stanęła Roksana Węgiel. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem wokalistka podkreśliła, że artyści stają przed różnymi wyzwaniami. - Myślę, że czas wszystko weryfikuje i uważam, że nie należy nikogo skreślać, bo momenty w karierze są przeróżne - raz jesteśmy na górze, raz w średnim miejscu, a czasem w ogóle spadamy na dół - wyjawiła wokalistka. Następnie w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Roksana podkreśliła, że artystyczna droga pełna jest różnych zmiennych i nawet po gorszym okresie w karierze zawsze jest szansa na osiągnięcie nowych zawodowych sukcesów. - Ale naprawdę zawsze można się odbić. Dlatego uważam, że nie powinno się tak oceniać - podsumowała Węgiel.

Viki Gabor oblewa się wodą na scenie. Internet grzmi

Niedawno na portalu X pojawiło się nagranie z jednego z ostatnich koncertów Viki Gabor, które szybko wzbudziło spore emocje wśród internautów. Filmik, opublikowany przez jedną z użytkowniczek, ukazuje moment, gdy artystka oblewa się wodą z butelki na scenie. Nagranie z występu Gabor szybko zdobyło tysiące polubień, a w komentarzach rozgorzała dyskusja. Niektórzy internauci byli zachwyceni energią i charyzmą sceniczną młodej wokalistki. Jednak nie zabrakło też głosów krytycznych. "Co ona robi?" oraz "Ona ma 16 lat" - pisali zaskoczeni fani. Część komentujących zauważyła, że styl występu Viki przypomina show innej artystki, Tyli, która podczas wykonywania piosenki "Water" również polewała się wodą na scenie. "Chciałaby być jak Tyla", "Mimo wszystko są tam dzieci, a aluzja do piosenki od Tyli jest chyba dla starszych niż tych w wieku 11-13 lat" - komentowali. W obronie wokalistki stanęli też jej fani. "Viki dała świetny koncert. To był jeden z ostatnich numerów, gdzie tańczyła z tancerkami, oprócz tego bawiła się, uśmiechała, śpiewała z nami, a tutaj tiktokowi znawcy, którzy komentują z kanapy" - napisała jedna z wielbicielek młodej artystki.