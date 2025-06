Krzysztof Gojdź jest znanym zarówno w Polsce, jak i za granicą lekarzem medycyny estetycznej. Specjalista nie kryje, że ma na swoim koncie wykonanie zabiegów wielu słynnym osobistościom - przede wszystkim zważając na fakt, iż na co dzień mieszka w Los Angeles. Gdy Gojdź przylatuje do kraju, chętnie udziela się w mediach i pojawia na branżowych imprezach. Podczas Pink Party Pudelka 10 czerwca reporterce Plotka Weronice Zając udało się porozmawiać z lekarzem celebrytą.

Zobacz wideo Schreiber przeszła przemianę od "Top Model". Gojdź mówi wprost

Krzysztof Gojdź ocenił metamorfozę Marianny Schreiber. "Inaczej bym ją pokierował"

Gojdź jest szczery do bólu jeżeli chodzi o oceny wyglądu gwiazd, które poddały się zabiegom medycyny estetycznej. Jedną z osób, których przemiana przyciąga wiele uwagi medialnej, jest Marianna Schreiber. Przypomnijmy, że celebrytka zasłynęła w mediach już w 2021 roku, gdy pojawiła się na castingu do "Top Model". Od tamtej pory Schreiber poddała się wielu zabiegom upiększającym, o których otwarcie opowiadała. Zapytany o jej metamorfozę Gojdź dosadnie ocenił nowy wygląd celebrytki.

- Jeżeli Mariannie to się podoba, to dlaczego nie? To jest faktycznie totalnie zmieniona twarz. (...) No wiadomo, widać po policzkach, że ostrzyknięte, ale znów... Jeżeli Marianna to lubi, to dlaczego nie. Niech po prostu sobie robi - stwierdził lekarz, przyglądając się aktualnym zdjęciom Marianny oraz fotografiom sprzed lat. Gojdź dodał przy tym też, co jako specjalista zrobiłby inaczej. - Ja na pewno troszeczkę inaczej bym ją pokierował. Może takich dużych policzków bym nie robił, ale jest to bardzo ładna kobieta - podsumował ekspert.

Marianna Schreiber przeszła operację powiększania biustu. Wszystko relacjonowała na Instagramie

Przypomnijmy, że ostatnim zabiegiem, któremu poddała się Schreiber, było powiększanie biustu. By to zrobić, gwiazda udała się aż do Turcji, a cały proces przed jak i po operacji relacjonowała w mediach społecznościowych. "Miałam swoje B i mocno niesymetryczne. Często widząc mnie na zdjęciach, widzieliście w stanikach push-up, w dodatku za mały, żeby wydawały się większe. Powiększałam je w programach Photoshopa (wiem, wstyd mi)" - wyjawiła na jednym z InstaStories Marianna, opowiadając o powodach poddania się zabiegowi. Gdy po raz pierwszy zdjęła specjalny stanik i opatrunki, chętnie opublikowała w mediach zdjęcia przed oraz po operacji.