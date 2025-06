"Projekt Lady" to wzbudzające niemałe kontrowersje program, w którym lubiące zabawę i imprezy uczestniczki przemieniano w "prawdziwe damy". Dziewczyny przechodziły metamorfozę pod okiem mentorek, do których zaliczała się m.in. Irena Kamińska-Radomska. Małgorzata Rozenek w "Projekcie Lady" pełniła z kolei funkcję prowadzącej. Ostatni sezon show emitowany był w 2021 roku, a Weronika Zając z Plotka miała okazję zapytać Kamińską-Radomską o obecny styl Rozenek, która sama od zakończenia "Projektu Lady" przeszła niemałą metamorfozę.

Irena Kamińska-Radomska nie ma kontaktu z Małgorzatą Rozenek. Komentuje "Projekt Lady"

Irena Kamińska-Radomska w rozmowie z Plotkiem przyznała, że pytanie o przemianę Rozenek jest dla niej dość trudne. - Nie śledzę koleżanki. Ostatnio mąż mi pokazał jakieś zdjęcie na grzybach - zaczęła wypowiedź ekspertka. - Była w przepięknym płaszczyku, białym (...), wyglądała świetnie - stwierdziła Kamińska-Radomska. Potwierdziła również, że ich relacja nie przetrwała po programie. - Tak, zero kontaktu - podsumowała krótko.

Irena Kamińska-Radomska w rozmowie z Plotkiem wyjawiła również, że choć to ona zrezygnowała z "Projektu Lady", bardzo brakuje jej programu. - Bardzo lubiłam ten projekt. Bardzo podobała mi się misja - bo uważam, że to był program misyjny. Niektóre dziewczyny naprawdę dużo zyskały dzięki tej nauce (...). To, co widz widział, to była namiastka tego, co dziewczyny naprawdę dostały - tłumaczy. - Ten program pokazywał, że można się zmienić (...), tylko trzeba chcieć - dodała Irena Kamińska-Radomska.

Irena Kamińska-Radomska o weselnych kopertach. Zwraca uwagę na jedno

Z racji tego, że rozpoczyna się właśnie sezon weselny, Plotek zapytał również Irenę Kamińską-Radomską o to, ile należałoby włożyć do weselnej koperty. Ekspertka podkreśliła, że dużo zależy m.in. od pokrewieństwa. - Często rodzice chrzestni dają większe prezenty, więcej pieniędzy. Minimum to jest tyle, ile mniej więcej na jedną osobę będzie wynosił koszt przygotowania wesela - mówi nam. Choć Irena Kamińska-Radomska przyznała, że trudno mówić o kwocie maksymalnej, zauważyła, że trzeba pamiętać o ważnej kwestii. - Wśród ludzi, jeżeli człowiek jest dobrze wychowany, powinno być coś takiego, jak reguła wzajemności. Jeżeli ja dostaję bardzo bogaty prezent, no to w jakiś sposób powinnam się poczuć zobowiązana i potem w przyszłości, jeżeli ja będę uczestniczyła w podobnym wydarzeniu, powinnam się zrewanżować - podsumowała była mentorka "Projektu Lady".