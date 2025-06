Paulina Ignasiak, znana w mediach jako Paulla, podbiła polski rynek muzyczny w 2008 roku. Wtedy ukazała się jej debiutancka płyta "Nigdy nie mów zawsze", która uzyskała status platynowej. Właśnie z tego krążka pochodzi największy przebój wokalistki "Od dziś". Miłosna ballada nie tylko królowała na szkolnych dyskotekach, ale też po dziś dzień jest jedną z najpopularniejszych weselnych piosenek, często wybieraną przez młodą parę na pierwszy taniec. Usłyszenie "Od dziś" na żywo w wykonaniu Paulli na weselu graniczy jednak niemal z cudem.

Paulla chce miliona za zaśpiewanie "Od dziś" na weselu

Kwestię wystąpienia na weselu poruszył z Paullą redaktor Plotka Marcin Wolniak. Zapytał wokalistkę wprost, ile trzeba zapłacić, aby zgodziła się zaśpiewać "Od dziś" na czyjejś imprezie. - To chyba tak niefajnie mówić o pieniądzach... - zaczęła. - Milion! - powiedziała po namyśle, wybuchając śmiechem. - Powiedziałam: albo grubo, albo wcale - dodała wokalistka. - Jakby się znalazł ktoś, kto mi zapłaci za wykon "Od dziś" milion... To jest evergreen polskiej muzyki. Więc jak macie milion, to zapraszam - podsumowała.

Ile gwiazdy biorą za występ na weselu? Zenek jest rekordzistą

Z wypowiedzi Paulli można wywnioskować, że wokalistka raczej nie rozważa na poważnie zarabiania na imprezach weselnych. Jak to wygląda w przypadku innych gwiazd? Jakiś czas temu przeanalizował to "Super Express". Za występ Zenka, który na tego typu wydarzeniach pojawia się rzadko, trzeba zapłacić nawet 50 tys. zł. Nieco mniej, bo "zaledwie" 40 tys. zł, inkasuje zespół Boys. Z kolei Magdalena Narożna znana z zespołu Piękni i Młodzi ma stawkę 30 tys. zł. Tyle samo należałoby zapłacić Michałowi Wiśniewskiemu.

Co ciekawe, Magdalena Narożna na antenie radia VOX FM przyznała jednak, że nie przepada za tym, gdy weselni goście przyglądają się jej występowi, zamiast się bawić. - My do tej pory mamy występy na weselach i ja wręcz źle się czuję, jak goście się patrzą. Ja wręcz im mówię po pierwszym lub po dwóch utworach - jak stoją dalej i klaszczą w półkolu - my tu przyjechaliśmy, żebyście wy się dobrze bawili, żebyście tańczyli! Naoglądaliście się już, napatrzyliście na nas, tak więc bawcie się! - wyznała wokalistka.