Wizyta Jill Biden do samego końca była owiana tajemnicą. Podczas jej pobytu w Polsce doszło do spotkania z Agatą Kornhauser-Dudą. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta pierwsza dama Polski i była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych rozmawiały na temat "pracy na rzecz osób starszych, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz pomocy walczącej Ukrainie, w tym wsparciu o charakterze długofalowym". Uwagę przyciągały także stylizacje obu pań. Ich wybory modowe ocenili dla Plotka Robert Czerwik i Dominika Truszkowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda zabrał głos po zwycięstwie Nawrockiego. "Cieszę się z tego"

Agata Duda zaplusowała u stylisty. Jest tylko jedno "ale"

- Na tym spotkaniu Agata Duda prezentuje się wyjątkowo dobrze - zauważa Robert Czernik. Pierwsza dama pokazała się w garniturze w odcieniu stonowanego błękitu. - Strzał w dziesiątkę - kolor jest ciekawy, świeży i bardzo twarzowy. Fason świetnie skrojony, z eleganckim, lekko oversize’owym charakterem, który dodaje całości nowoczesnego sznytu. To klasyczna elegancja, ale w wydaniu zdecydowanie odważniejszym i bardziej modowym niż typowe zestawy dla pierwszych dam. Jedyne, co nie do końca mnie przekonuje, to wybór butów, but w kolorze garnituru - albo klasyczna czarna szpilka, dodałyby stylizacji większej spójności i szyku. Taki detal mógłby znacząco podkreślić całą kompozycję i uczynić ją jeszcze bardziej wysmakowaną - podsumował.

Stylizacja byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie fryzura pierwszej damy. - To, niestety, jej odwieczny problem. Uważam, że nie komplementuje jej urody, jest zbyt "ciężka" i dodaje powagi, której akurat ta stylizacja – nowoczesna, świeża i pełna lekkości – zupełnie nie potrzebuje - skwitował.

Sporo komplementów zebrała była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Jill Biden postawiła na klasyczne zestawienie - białą sukienka i intensywnie niebieski żakiet. - To rozwiązanie bardzo "bezpieczne" i zachowawcze - nie jest to nowoczesne, ale broni się jako klasyka. Podoba mi się natomiast, że Jill wprowadziła odrobinę nonszalancji i zabawy modą w wyborze szpilek - w panterkę, które ożywiają całość. To właśnie ten nieoczekiwany akcent dodaje energii i odświeża klasyczny zestaw - zachwycał się Czerwik.

Jill Biden nie trafiła z sukienką? Tak uważa inna stylistka

Stylizacje obu pań pod lupę wzięła również Dominika Truszkowska. - Agata Duda - świetnie dopasowane spodnie oraz marynarka. Widać, że ma dobrą krawcową. Piękny kolor. Stylizacja podkreśla jej atuty w przeciwieństwie do stylizacji Jill Biden. Sukienka jest tutaj największym problemem. Brak dekoltu plus "krój worka" skraca sylwetkę. Źle dopasowana marynarka, tragicznie marszczy się w talii i na ramionach. Chciała przełamać stylizację butem, ale coś nie wyszło - podsumowała. Zdjęcia ze spotkania znajdziecie poniżej.