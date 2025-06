Marta Nawrocka była aktywna w trakcie kampanii prezydenckiej męża, regularnie pojawiając się u jego boku. Już 6 sierpnia zostanie oficjalnie pierwszą damą, co będzie wiązać się z licznymi obowiązkami. Żona Karola Nawrockiego niewątpliwie wzbudza zainteresowanie mediów. Uwagę zwraca również jej tatuaż. Co on oznacza? Specjalnie dla nas przeanalizowała go tatuażystka, Dominika Gajewska - znana w sieci jako @gaja_tat.

REKLAMA

Zobacz wideo Deportacje z USA za... tatuaże

Marta Nawrocka ma tatuaż! Co on oznacza?

Dotychczas Marta Nawrocka pracowała jako funkcjonariuszka KAS - Krajowej Administracji Skarbowej. Już w sierpniu zostanie pierwszą damą i będzie musiała zrezygnować z kariery zawodowej. Nawrocka przykuła uwagę mediów, które szybko wyłapały, że ma tatuaż. Nietrudno było to dostrzec, ze względu na to, że żona prezydenta elekta często wybiera spodnie, które odsłaniają jej kostki. I to właśnie nad kostką lewej nogi można u niej zobaczyć wytatuowaną kotwicę.

O przenalizowanie tatuażu Nawrockiej poprosiliśmy Dominikę Gajewską. "Z tego co się orientuję to pan Nawrocki jest z Gdańska, pani Nawrocka również jest z Pomorza, także być może tatuaż nawiązuje do jej pochodzenia, bo kotwica bezpośrednio właśnie z morzem się kojarzy. Ogólnie to bardzo popularny motyw tatuażu" - zauważa ekspertka. "Nie uważam, żeby tatuaże były czymś złym w przestrzeni publicznej, a na pewno tak mały i subtelny wzór nie powinien szczególnie wzbudzać sensacji nawet jeśli ma go pierwsza dama" - dodaje tatuażystka.

NawrockaOtwórz galerię

Karol Nawrocki ma liczne tatuaże. Co ma na ciele?

Wielu najpierw zwróciło uwagę na fakt, że to przyszły prezydent ma na ciele liczne tatuaże. Można było dostrzec na nagraniach, na których trenował, mając na sobie t-shirt. Według informacji przekazanych przez portal Plejada, Nawrocki miał na klatce piersiowej wytatuowany herb klubu Chelsea. "Super Express" twierdzi, że tatuaż ten zakrył orłem oraz polską flagą. Według tabloidu na ciele prezesa IPN ma być również fragment modlitwy: "Panie nie jestem godzin, abyś przyszedł od mnie. Nawrocki ma też duży tatuaż na plecach".