Justyna Żyła: To mój ostatni wywiad. Poprzedni rok był dla niej traumatyczny

Justyna Żyła, mimo iż zdobyła rozpoznawalność dzięki małżeństwu z Piotrem Żyłą, to z czasem zaczęła budować własną tożsamość medialną. Po rozstaniu w 2018 roku celebrytka wystąpiła m.in. w "Tańcu z gwiazdami", czym zdobyła sympatię wielu widzów. Z czasem Justyna zdecydowała się na wycofanie z życia publicznego, by skupić się na sobie i najbliższych. Dziś celebrytka odzyskała wewnętrzny spokój i odnalazła miłość - kilka miesięcy temu ogłosiła zaręczyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio zaręczyła się?!

Justyna Żyła mierzy się z problemami zdrowotnymi. Zmienia priorytety i życiowe cele

Justyna Żyła w szczerym wywiadzie z Norbertem Żyłą zdecydowała się przerwać milczenie i opowiedzieć o najtrudniejszych momentach ostatnich miesięcy, zaznaczając przy tym, że to ostatnia rozmowa z mediami i tym samym pożegnanie z show-biznesem. W poruszających słowach celebrytka podzieliła się z nami refleksjami na temat życia prywatnego, zdrowia i miłości. Justyna nie ukrywa, że ostatni rok przyniósł jej wiele cierpienia. Choć nie wchodzi w szczegóły, zdradza, że mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi, jednak nie to było najgorsze. "Poprzedni rok był dla mnie, i nie tylko, bardzo traumatyczny. Moje problemy zdrowotne to "pikuś" przy tym, z czym się zmagaliśmy, jeżeli chodzi o najbliższą osobę" - wyznała.

Justyna Żyła o przygotowaniach do ślubu. Czy wróci do show-biznesu?

Pomimo trudności, w życiu Justyny pojawiło się światełko nadziei. W rozmowie z nami z ogromnym wzruszeniem opowiada o nowym rozdziale w życiu uczuciowym. Na pytanie, czy trwają przygotowania do ślubu, odpowiedziała wprost. "Poznałam człowieka o wielkim sercu, kogoś tak empatycznego. Nie znam drugiej takiej osoby, na której widok każdy się uśmiecha. Jest fantastyczny pod każdym względem. Kocham go miłością bezgraniczną, tak jak swoje dzieci" - wyjawiła.

Na koniec zapytaliśmy celebrytkę o spełnianie się na polu kulinarnym w pizzerii, gdzie jakiś czas temu rozpoczęła pracę i o powrót do show-biznesu. "Ze względów zdrowotnych musiałam trochę odpuścić, jeżeli chodzi o pracę fizyczną. Powrotu do tego, o co pytacie, nie planuję... To największe…" - odpowiedziała stanowczo Justyna Żyła.