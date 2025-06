Marta Nawrocka i Małgorzata Trzaskowska dzień po wyborach opublikowały posty w mediach społecznościowych. Żona prezydenta Warszawy już na wstępie zwróciła się do kobiet. "Drogie kobiety, dziewczyny, przyjaciółki. Z całego serca - dziękuję. Za każdy uśmiech, każde wzruszenie, każde słowo wsparcia. Za obecność, siłę, energię, która niosła nas przez te wszystkie tygodnie. Za tłumy na spotkaniach, za rozmowy - ważne, szczere, czasem trudne, ale zawsze potrzebne" - czytamy. W dalszej części podziękowała także za ich mobilizacje i oddane głosy. Marta Nawrocka z kolei postawiła na nieco bardziej zwięzły wpis. "Dobry wieczór Polsko. Dziękujemy" - napisała. Co o słowach pierwszej damy sądzi ekspertka ds. wizerunku i PR-u Marta Rodzik?

Marta Trzaskowska powinna przemyśleć swój wpis? Ekspertka przypomina o jej nowej funkcji

Według Marty Rodzik, żona Karola Nawrockiego powinna nieco bardziej rozwinąć swój powyborczy wpis na Instagramie. - W końcu została pierwszą damą - zauważa ekspertka. - W całej kampanii wizerunkowo miała zarówno dobre, jak i gorsze momenty. Wiele spotkań z kobietami, ze społeczeństwem, które oddało głosy na jej męża. Myślę, że wizerunkowo warto to podkreślać - tłumaczyła w rozmowie z nami. A co sądzi o wpisie Małgorzaty Trzaskowskiej? - Pani Małgorzata Trzaskowska dodała bardzo ładny wpis, w którym podkreśla, że ogromne podziękowania należą się kobietom, które zaufały jej i jej mężowi. Myślę, że ten wpis jest właściwie dopasowany do działań, jakie miała wprowadzić ta partia i jest to również spójne z działaniami społecznymi pani Małgorzaty. Wizerunkowo bardzo pozytywny - podsumowała.

Marta Nawrocka została pierwszą damą. Tak jej zachowanie oceniła politolożka

Dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka i socjolożka z Uniwersytetu WSB Merito, w rozmowie z Wirtualną Polską przyjrzała się postawie Marty Nawrockiej. "Nie wiemy, jaką będzie pierwszą damą - ani czy zamierza podejmować jakiekolwiek tematy społeczne. Nie znamy jej wartości, poglądów ani priorytetów. (...) Została pokazana - ale nie została nam przedstawiona. Wydaje się, że świadomie wybrano formułę kobiety wspierającej, ale niewidocznej - milczącej, wycofanej, obecnej tylko symbolicznie. To nie tylko wybór komunikacyjny, ale czytelny komunikat kulturowy" - stwierdziła.